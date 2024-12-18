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СБ ООН призвал к инклюзивному политическому процессу в Сирии - РИА Новости, 18.12.2024
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04:52 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/siriya-1989817808.html
СБ ООН призвал к инклюзивному политическому процессу в Сирии
СБ ООН призвал к инклюзивному политическому процессу в Сирии - РИА Новости, 18.12.2024
СБ ООН призвал к инклюзивному политическому процессу в Сирии
Члены Совета Безопасности ООН после смены власти в Сирии выразили поддержку суверенитету страны и призвали к инклюзивному политическому процессу под... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T04:52:00+03:00
2024-12-18T04:52:00+03:00
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ООН, 18 дек - РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН после смены власти в Сирии выразили поддержку суверенитету страны и призвали к инклюзивному политическому процессу под руководством самих сирийцев, следует из соответствующего заявления СБ. "Члены СБ ООН также подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и призвали все государства уважать эти принципы. Они также подчеркнули необходимость того, чтобы Сирия и ее соседи взаимно воздерживались от любых действий или вмешательства, которые могли бы подорвать безопасность друг друга", - говорится в сообщении. Члены СБ ООН также выступили за инклюзивный политический процесс, основанный на принципах резолюции 2254 (2015). СБ в этой связи поддержал усилия спецпосланника генсека по Сирии Гейра Педерсена. Кроме того, члены Совета подчеркнули важность важность недопущения того, чтобы запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ и другие боевики восстановили свой потенциал в стране. Также Совбез единогласно выступил в поддержку миротворцев ООН на Голанах (СООННР) и призвал воздерживаться от любой деятельности, которая может поставить под угрозу военных и их инфраструктуры. В заявлении члены СБ также обратили внимание на важность неприкосновенности дипломатических и консульских помещений.
https://ria.ru/20241217/siriya-1989723916.html
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в мире, сирия, россия, гейр педерсен, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, совет безопасности оон
В мире, Сирия, Россия, Гейр Педерсен, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Совет Безопасности ООН
СБ ООН призвал к инклюзивному политическому процессу в Сирии

Члены СБ ООН выступили за суверенитет Сирии и призвали бороться с терроризмом

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым над Дамаском, Сирия
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым над Дамаском, Сирия. Архивное фото
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ООН, 18 дек - РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН после смены власти в Сирии выразили поддержку суверенитету страны и призвали к инклюзивному политическому процессу под руководством самих сирийцев, следует из соответствующего заявления СБ.
"Члены СБ ООН также подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и призвали все государства уважать эти принципы. Они также подчеркнули необходимость того, чтобы Сирия и ее соседи взаимно воздерживались от любых действий или вмешательства, которые могли бы подорвать безопасность друг друга", - говорится в сообщении.
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Члены СБ ООН также выступили за инклюзивный политический процесс, основанный на принципах резолюции 2254 (2015). СБ в этой связи поддержал усилия спецпосланника генсека по Сирии Гейра Педерсена.
Кроме того, члены Совета подчеркнули важность важность недопущения того, чтобы запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ и другие боевики восстановили свой потенциал в стране.
Также Совбез единогласно выступил в поддержку миротворцев ООН на Голанах (СООННР) и призвал воздерживаться от любой деятельности, которая может поставить под угрозу военных и их инфраструктуры.
В заявлении члены СБ также обратили внимание на важность неприкосновенности дипломатических и консульских помещений.
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