https://ria.ru/20241218/siriya-1989817808.html

СБ ООН призвал к инклюзивному политическому процессу в Сирии

СБ ООН призвал к инклюзивному политическому процессу в Сирии - РИА Новости, 18.12.2024

СБ ООН призвал к инклюзивному политическому процессу в Сирии

Члены Совета Безопасности ООН после смены власти в Сирии выразили поддержку суверенитету страны и призвали к инклюзивному политическому процессу под... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T04:52:00+03:00

2024-12-18T04:52:00+03:00

2024-12-18T04:52:00+03:00

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ООН, 18 дек - РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН после смены власти в Сирии выразили поддержку суверенитету страны и призвали к инклюзивному политическому процессу под руководством самих сирийцев, следует из соответствующего заявления СБ. "Члены СБ ООН также подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и призвали все государства уважать эти принципы. Они также подчеркнули необходимость того, чтобы Сирия и ее соседи взаимно воздерживались от любых действий или вмешательства, которые могли бы подорвать безопасность друг друга", - говорится в сообщении. Члены СБ ООН также выступили за инклюзивный политический процесс, основанный на принципах резолюции 2254 (2015). СБ в этой связи поддержал усилия спецпосланника генсека по Сирии Гейра Педерсена. Кроме того, члены Совета подчеркнули важность важность недопущения того, чтобы запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ и другие боевики восстановили свой потенциал в стране. Также Совбез единогласно выступил в поддержку миротворцев ООН на Голанах (СООННР) и призвал воздерживаться от любой деятельности, которая может поставить под угрозу военных и их инфраструктуры. В заявлении члены СБ также обратили внимание на важность неприкосновенности дипломатических и консульских помещений.

https://ria.ru/20241217/siriya-1989723916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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