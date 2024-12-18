СБ ООН призвал к инклюзивному политическому процессу в Сирии
Члены СБ ООН выступили за суверенитет Сирии и призвали бороться с терроризмом
© AP Photo / Ghaith AlsayedДым над Дамаском, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым над Дамаском, Сирия. Архивное фото
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ООН, 18 дек - РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН после смены власти в Сирии выразили поддержку суверенитету страны и призвали к инклюзивному политическому процессу под руководством самих сирийцев, следует из соответствующего заявления СБ.
"Члены СБ ООН также подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и призвали все государства уважать эти принципы. Они также подчеркнули необходимость того, чтобы Сирия и ее соседи взаимно воздерживались от любых действий или вмешательства, которые могли бы подорвать безопасность друг друга", - говорится в сообщении.
Члены СБ ООН также выступили за инклюзивный политический процесс, основанный на принципах резолюции 2254 (2015). СБ в этой связи поддержал усилия спецпосланника генсека по Сирии Гейра Педерсена.
Кроме того, члены Совета подчеркнули важность важность недопущения того, чтобы запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ и другие боевики восстановили свой потенциал в стране.
Также Совбез единогласно выступил в поддержку миротворцев ООН на Голанах (СООННР) и призвал воздерживаться от любой деятельности, которая может поставить под угрозу военных и их инфраструктуры.
В заявлении члены СБ также обратили внимание на важность неприкосновенности дипломатических и консульских помещений.