https://ria.ru/20241218/siriya-1989702922.html

"Земля задрожала". Союзники США нашли новую жертву

"Земля задрожала". Союзники США нашли новую жертву - РИА Новости, 18.12.2024

"Земля задрожала". Союзники США нашли новую жертву

В результате свержения режима Башара Асада в Сирии столкнулись интересы Тель-Авива и Анкары. Израильтяне решили провести принудительную демилитаризацию соседней РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Михаил Катков. В результате свержения режима Башара Асада в Сирии столкнулись интересы Тель-Авива и Анкары. Израильтяне решили провести принудительную демилитаризацию соседней страны, турки поддерживают новые власти. Чему обернется противостояние — в материале РИА Новости.Быстрый и мертвыйГлава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Израиль проявляет "свой оккупационный менталитет, усиливая агрессию" на Ближнем Востоке. Так он отреагировал на авиаудары Тель-Авива по Сирии, цель которых — уничтожение военно-воздушного и морского флотов, а также складов боеприпасов. "Подтвердились опасения того, что израильтяне не ограничатся Газой, — добавил министр. — Оккупация зеленой линии (буферной зоны, предполагающей только дислокацию миротворцев) в районе Голанских высот и нападения на Дамаск не оставляют сомнений в нашей правоте".В Анкаре считают, что Тель-Авив может поддержать курдские вооруженные силы на северо-востоке Сирии. В связи с этим, отмечают турецкие СМИ, президент Реджеп Тайип Эрдоган даже рассматривает возможность уничтожения израильских самолетов, летящих на помощь курдам. "Если Израиль решится на это, вмешаются наши системы ПВО и истребители. Соответствующие приказы Генеральному штабу уже даны", — утверждает газета Yeni Şafak.Эрдоган не скрывает своих внешнеполитических амбиций. "Первая мировая война пересмотрела границы нашего региона, но что бы произошло, если бы условия были другими? Скорее всего, города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск, Ракка, были бы нашими провинциями, так же как Антеп, Хатай, Урфа", — сказал он на 8-м съезде своей Партии справедливости и развития. Некоторые наблюдатели не исключают, что Анкара вынашивает планы присоединения некоторых территорий.По данным The Wall Street Journal, Турция наращивает силы вдоль границы с Сирией. Не исключено, что готовится широкомасштабное вторжение. Как сообщил изданию один из американских чиновников, Вашингтон пытается убедить Анкару сохранять сдержанность. При этом в The Washington Post допускают, что целью турецких войск станут курдские "Силы демократической Сирии", контролирующие до 25% территории страны, включая провинции Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке.В свою очередь, Тель-Авив продолжает демилитаризацию Сирии. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви пояснил: все, что там делается, направлено на обеспечение безопасности Израиля и, в частности, граждан, проживающих в общинах на Голанских высотах. "Мы здесь, чтобы защитить Голанские высоты, северные Голаны и гору Хермон, — подчеркнул он. — Сирия когда-то была вражеским государством, ее армия развалилась, и существует реальная угроза того, что террористические элементы попытаются утвердиться вблизи нашей границы. Мы не допустим скопления экстремистских группировок рядом с нами".Еще 10 декабря израильские власти объявили об уничтожении 80% сирийского военного потенциала. В частности, разбомбили военные аэродромы и размещенные там самолеты, а также морские порты вместе с кораблями. Под удары попала вся арабская республика, включая Дейр-эз-Зор, Алеппо, Латакию, Дамаск и другие крупные города. Кроме того, в ночь на 16 декабря ликвидировали склад с боеприпасами в Тартусе. Взрыв был такой силы, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой три балла, передает ливанский телеканал Al Mayadeen.Из Дамаска с любовьюЛидер "Хайят Тахрир аш-Шам" и фактический глава Сирии Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) уже дал понять, что Тель-Авиву следует прекратить активность в арабской республике. "Аргументы Израиля слабые и не оправдывают недавние нарушения", — подчеркнул он в эфире телеканала Syria TV. И призвал "международное сообщество вмешаться, взять на себя ответственность в отношении этой эскалации", указав на "важность контроля над ситуацией в регионе и уважения сирийского суверенитета"."Дипломатия — единственный способ обеспечить безопасность и стабильность", — отметил лидер боевиков, уточнив, что общая обстановка не позволяет Дамаску "вступать в какие-либо новые конфликты".По информации портала Axios, власти Иордании предложили себя в качестве посредника между Тель-Авивом и новыми властями Сирии, включая ХТШ. Между тем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал, что Вашингтон пока не собирается исключать организацию аль-Джулани из списка террористических, но наблюдает за тем, как она себя ведет.В интервью телеканалам "Аль-Арабия", "Аль-Хадас" и Syria TV Ахмед аль-Шараа воздержался от выпадов в адрес стран, поддерживавших режим Асада. Даже об Иране отозвался сдержанно: хотя официальный Тегеран, по его мнению, представляет угрозу для всего Ближнего Востока, никакой ненависти к иранскому народу ни у кого нет.Много внимания аль-Шараа уделил России. Объяснил: в ХТШ не хотели провоцировать Москву на столкновения и вообще действовали против Асада, предполагая, что российские власти устали от него. Теперь же пора перейти от "революции к государственному строительству", и с Кремлем можно наладить сотрудничество.Гибридная войнаДиректор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что за событиями в Сирии, включая реакцию Турции и Израиля, стоят США, поэтому прямого столкновения Тель-Авива с Анкарой ждать не стоит. В нужный момент Вашингтон вмешается и расставит всех по местам."Пока мы видим конфликт только между протурецким ХТШ и израильской армией. При этом Тель-Авив стремится взять под контроль как можно больше территории Сирии. В свою очередь, турки могут много шуметь и бить себя в грудь, но вряд ли пойдут на обострение. А у ХТШ слишком мало ресурсов, чтобы нанести ЦАХАЛ ощутимый ущерб — благо там заранее подстраховались и уничтожили сирийские авиацию и флот. В результате на данный момент у ХТШ меньше вариантов, чем у "Хезболлы", способной наносить ракетные удары по Израилю. В то же время израильтяне наверняка помогут сирийским курдам, так как у них одни и те же лоббисты в США. Что будет дальше, сложно сказать. Многое зависит от того, состоится ли Сирия в качестве государства", — указал эксперт в беседе с РИА Новости.Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов тоже не верит в войну Израиля с Турцией. "Прежде всего Турция — член НАТО, воглавляемой США. В то же время Вашингтон — главный союзник Тель-Авива. Американцы не позволят им окончательно разругаться. К тому же и турки, и израильтяне долгое время совместно противостояли режиму Асада. Другое дело, что теперь его нет, и каждый преследует собственные интересы", — рассуждает Долгов.По некоторым данным, ЦАХАЛ уже в 20 километрах от Дамаска, добавил эксперт. Израильтяне вряд ли пойдут на штурм сирийской столицы, но от оккупации территории не откажутся. А военный потенциал арабской республики уже уничтожен. Параллельно с этим Анкара, возможно, готовится к аннексии Алеппо.

https://ria.ru/20241129/nato-1986249841.html

https://ria.ru/20241127/voyna-1985840846.html

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в мире, израиль, сирия, турция, яшар гюлер, башар асад, хезболла, российская академия наук, реджеп тайип эрдоган, нато, обострение ситуации в сирии — 2024