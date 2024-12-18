https://ria.ru/20241218/shkoly-1989899235.html

ПСТГУ будет создавать со школами программы профориентации

ПСТГУ будет создавать со школами программы профориентации - РИА Новости, 18.12.2024

ПСТГУ будет создавать со школами программы профориентации

Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) и Православного Свято-Тихоновского богословского института (ПСТБИ) епископ... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:24:00+03:00

2024-12-18T13:24:00+03:00

2024-12-18T13:24:00+03:00

религия

религия

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) и Православного Свято-Тихоновского богословского института (ПСТБИ) епископ Егорьевский Мефодий (Зинковский) сообщил, что ПСТГУ до конца года заключит пять партнерских договоров со школами, которые позволят создавать программы профориентации. "Мы со своей стороны будем продолжать создавать возможности для поступления и обучения, выстраивать партнерские отношения со школами, вузами, духовными академиями, научными и культурными центрами. ПСТГУ планирует подписание еще пять договоров о партнерстве до конца года, а также открыт к сотрудничеству и с другими государственными и частными школами, разделяющими с университетом его ценности. Помимо этого, мы готовим открытие центра содействия профессиональному развитию, который будет помогать выстроить свою жизнь и после окончания нашего университета, продолжим развитие существующих и создание новых научных центров университета", – сообщил епископ РИА Новости. Договор о партнерстве, рассказали в ПСТГУ, предоставляет выпускникам школы-партнера особые условия при поступлении за счет средств Свято-Тихоновского фонда на весь период обучения, а также подразумевает выстраивание вместе со школой профориентационной программы. Преподаватели университета также могут руководить школьными проектами, а школьники – участвовать в проектах ПСТГУ. Епископ Мефодий, добавили в пресс-службе вуза, на дне открытых дверей ПСТГУ и ПСТБИ 15 декабря подписал три договора о сотрудничестве с директорами школ-партнеров, которых, таким образом, стало 12. Кроме того, в 2025 году в ПСТГУ пройдет трехдневная богословская школа "Новомученики".

https://ria.ru/20241217/rpts-1989731137.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия