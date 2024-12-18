Глава Минцифры вручил награду МИА "Россия сегодня"
Глава Минцифры Шадаев вручил награду МИА "Россия сегодня" за создание экспозиции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков на итоговом заседании Общественного совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков на итоговом заседании Общественного совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев поблагодарил коллектив МИА "Россия сегодня" и вручил ему награду за участие в создании экспозиции министерства "Мир цифры" на выставке "Россия".
Министр вручил награду МИА "Россия сегодня" как информационному партнеру международной выставки-форума "Россия".
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Церемония вручения ведомственных наград за участие в создании и сопровождение экспозиции Минцифры на выставке состоялась на заседании общественного совета при министерстве, посвященного итогам года.
От лица агентства награду принял первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков.
"У нас год начался очень активно. Большая выставка всех наших достижений. В рамках выставки у нас был отдельный большой раздел, связанный с цифровыми позитивными изменениями, которые проходят, результатами, которые мы хотели представить. Я так понимаю, он пользовался большой популярностью, почти все компании вложились, поставили стенды. Это привлекало внимание", - сказал Шадаев.
Он отметил, что большое количество людей смогли познакомиться с работой министерства, а стенд "Мир цифры" был отмечен как один из самых интересных и популярных.