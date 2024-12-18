https://ria.ru/20241218/shadaev-1989985684.html

Глава Минцифры вручил награду МИА "Россия сегодня"

Глава Минцифры вручил награду МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 18.12.2024

Глава Минцифры вручил награду МИА "Россия сегодня"

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев поблагодарил коллектив МИА "Россия сегодня" и вручил ему награду за участие в создании экспозиции министерства "Мир цифры" на... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:03:00+03:00

2024-12-18T19:03:00+03:00

2024-12-18T19:03:00+03:00

россия

москва

максут шадаев

сергей кочетков

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев поблагодарил коллектив МИА "Россия сегодня" и вручил ему награду за участие в создании экспозиции министерства "Мир цифры" на выставке "Россия". Министр вручил награду МИА "Россия сегодня" как информационному партнеру международной выставки-форума "Россия". Церемония вручения ведомственных наград за участие в создании и сопровождение экспозиции Минцифры на выставке состоялась на заседании общественного совета при министерстве, посвященного итогам года. От лица агентства награду принял первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков. "У нас год начался очень активно. Большая выставка всех наших достижений. В рамках выставки у нас был отдельный большой раздел, связанный с цифровыми позитивными изменениями, которые проходят, результатами, которые мы хотели представить. Я так понимаю, он пользовался большой популярностью, почти все компании вложились, поставили стенды. Это привлекало внимание", - сказал Шадаев. Он отметил, что большое количество людей смогли познакомиться с работой министерства, а стенд "Мир цифры" был отмечен как один из самых интересных и популярных. Международная выставка-форум "Россия" проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ в Москве. Она представляла экспозиции 89 регионов России.

https://ria.ru/20240708/putin-1958232633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, москва, максут шадаев, сергей кочетков