https://ria.ru/20241218/servisy-1989856596.html

Т1 Облако: спрос на защищенные сервисы для КИИ вырос на 40%

Т1 Облако: спрос на защищенные сервисы для КИИ вырос на 40% - РИА Новости, 18.12.2024

Т1 Облако: спрос на защищенные сервисы для КИИ вырос на 40%

Спрос на отечественные инструменты обеспечения защиты и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в облаке вырос в 2024 году... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:07:00+03:00

2024-12-18T15:07:00+03:00

2024-12-18T15:07:00+03:00

технологии

россия

информационная безопасность

наука

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Спрос на отечественные инструменты обеспечения защиты и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в облаке вырос в 2024 году примерно на 40% по сравнению с предыдущим годом, тенденция к росту продолжится, сообщает российский провайдер Т1 Облако (ИТ-холдинг Т1).Динамика запросов на обеспечение защиты и безопасности объектов КИИ в облаках возросла после 2022 года и усилилась в 2024 году. Еще в 2022 году интерес к соответствующим инструментам провайдера был небольшой: лишь каждый десятый запрос на инфраструктурный сервис включал в себя требования для размещения объектов КИИ в облаке."Заметный скачок потребности в такой инфраструктуре случился в уходящем году: рост спроса составил порядка 40% по сравнению с 2023 годом. При этом каждый второй клиент среди представителей промышленного сектора интересуется наличием у провайдера аттестации ФСТЭК, а также возможностью переноса соответствующих объектов в безопасное облако", - говорится в сообщении пресс-службы ИТ-холдинга Т1.Тренд связан с тем, что государство и бизнес уделяют все больше внимания надежности объектов КИИ из-за возросшего числа киберугроз. Это касается и организаций коммерческого сектора, — регуляторы усилили правовую ответственность субъектов КИИ за несоответствующее обеспечение безопасности значимых объектов инфраструктуры. Еще одна причина роста спроса — популярность облачных решений среди компаний, развивающих собственные сервисы и платформы.Согласно данным Т1 Облако, по количеству запросов на миграцию в облако лидируют ритейл, кредитно-финансовый сектор, а также фармацевтика. За ними следуют промышленность, здравоохранение и транспорт. Интерес данных отраслей к облачным технологиям связан, в первую очередь, с гибкостью управления потребляемыми ресурсами и оперативностью запуска сервисов."По нашим прогнозам, спрос на аттестованную облачную инфраструктуру для КИИ, который сейчас наблюдается на рынке, будет только расти — в ближайший год он увеличится на 10-15% относительно 2024 года. Наиболее значимыми показателями надежности платформ и сервисов для бизнеса станут прозрачность внутренних ИБ-процессов и наличие у провайдера необходимых сертификатов и аттестатов. В результате уже сейчас мы видим значительный интерес со стороны клиентов на решения именно тех ИТ-игроков, которые ориентированы на обеспечение соответствия законодательству о безопасности критической информационной инфраструктуры. Например, инфраструктура Т1 Облако включена ФСТЭК России в реестр значимых объектов КИИ по первой категории значимости", — приводится в сообщении комментарий генерального директора Т1 Облако Антона Степанова.

https://ria.ru/20241126/lanit-1981918918.html

https://ria.ru/20240618/kiberchempionaty-1953643872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, информационная безопасность