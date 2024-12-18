https://ria.ru/20241218/serbiya-1989948756.html

Греция считает вступление Сербии в ЕС геополитической необходимостью

Греция считает вступление Сербии в ЕС геополитической необходимостью - РИА Новости, 18.12.2024

Греция считает вступление Сербии в ЕС геополитической необходимостью

Греция считает "геополитической необходимостью" будущее присоединение Сербии к Европейскому Союзу и поддерживает Белград на этом пути, заявил министр... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:30:00+03:00

2024-12-18T16:30:00+03:00

2024-12-18T16:30:00+03:00

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АФИНЫ, 18 дек - РИА Новости. Греция считает "геополитической необходимостью" будущее присоединение Сербии к Европейскому Союзу и поддерживает Белград на этом пути, заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис после переговоров в Афинах со своим сербским коллегой Марко Джуричем. "Встреча дает нам возможность еще раз выразить полную поддержку Греции европейского пути Сербии. Мы должны признать усилия Сербии и на практике внести свой вклад в динамику процесса вступления страны в ЕС. Сегодня в Брюсселе проходит саммит Евросоюза Западных Балкан, и Греция занимает четкую позицию. Вступление Сербии в Европейский Союз является геополитической необходимостью", - сказал Герапетритис. По его словам, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в письме лидерам ЕС несколько дней назад предложил им принять предложение Европейской комиссии об открытии третьего блока переговоров с Сербией. "Что касается Косово, о котором мы говорили, наша позиция остается твердой. Греция поддерживает процесс диалога между Белградом и Приштиной. Мы приветствуем конструктивную позицию Сербии по достигнутому в Брюсселе соглашению об Объединенном комитете по пропавшим без вести лицам", - сказал греческий министр. Герапетритис сообщил, что они обсудили двустороннее экономическое сотрудничество. "Мы обсудили продвижение проектов в области транспорта, железнодорожного сообщения Пирей - Салоники - Скопье - Белград - Центральная Европа и энергетики, таких как Вертикальный коридор, газопровод Греция - Болгария, газопровод между Сербией и Болгария. Все действия, имеющие решающее значение для энергетического самоопределения наших стран", - сказал глава МИД. Он сообщил, что в 2023 году был зафиксирован рекордный объем двусторонней торговли - около 800 миллионов евро, в этом году ожидается еще больший рост. В ходе визита Джурича был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Грецией и Сербией. Сербского министра принял утром премьер-министр Кириакос Мицотакис. Как сообщила пресс-служба премьера, в ходе встречи обсуждались прекрасные двусторонние отношения и европейский путь Сербии. Премьер-министр подтвердил поддержку Грецией европейской перспективы Сербии и, учитывая сегодняшний саммит ЕС - Западные Балканы в Брюсселе, подчеркнул, что Греция поддерживает открытие третьего блока переговоров с Сербией, сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html

https://ria.ru/20241026/evropa-1980223752.html

https://ria.ru/20241116/kallas-1984151863.html

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в мире, сербия, греция, белград (город), кириакос мицотакис, марко джурич, евросоюз