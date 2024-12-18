https://ria.ru/20241218/semi-1989994332.html

Жилищные субсидии получили 287 многодетных семей Подмосковья с 2013 года

Жилищные субсидии получили 287 многодетных семей Подмосковья с 2013 года - РИА Новости, 18.12.2024

Жилищные субсидии получили 287 многодетных семей Подмосковья с 2013 года

Жилищные субсидии получили 287 многодетных семей Подмосковья по подпрограмме "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" с 2013 по 2024... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:10:00+03:00

2024-12-18T20:10:00+03:00

2024-12-18T20:10:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Жилищные субсидии получили 287 многодетных семей Подмосковья по подпрограмме "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" с 2013 по 2024 годы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. В ведомстве отметили, что в 2024 году свидетельства на право получения субсидии выданы 24 многодетным семьям, в которых воспитывается 182 ребенка. Всего за время реализации проекта с 2013 по 2024 годы жилищные субсидии получили 287 многодетных семей Подмосковья, в них воспитывается 2 236 детей. Так, в программе могут участвовать многодетные семьи, в которых воспитываются семь и более детей или одновременно родилось трое и более детей. Размер субсидии составляет 99% средств областного бюджета и 1% - средств муниципального бюджета. Сумма жилищной субсидии рассчитывается, исходя из количества всех членов многодетной семьи и предельной стоимости одного квадратного метра, умноженной на норму общей площади жилого помещения с учетом имеющегося жилья у семьи. Чтобы подать заявку можно обратиться в администрацию городского округа по месту жительства в Московской области, заполнить заявление и подать другие необходимые документы.

https://ria.ru/20241218/podmoskove-1989986457.html

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московская область (подмосковье)