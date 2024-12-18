https://ria.ru/20241218/sbu-1989950537.html

СБУ обвинила настоятеля храма УПЦ в оправдании спецоперации

СБУ обвинила настоятеля храма УПЦ в оправдании спецоперации - РИА Новости, 18.12.2024

СБУ обвинила настоятеля храма УПЦ в оправдании спецоперации

Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против настоятеля одного из храмов Одесской епархии канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:36:00+03:00

2024-12-18T16:36:00+03:00

2024-12-18T16:36:00+03:00

украина

россия

владимир зеленский

служба безопасности украины

украинская православная церковь

московский патриархат

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против настоятеля одного из храмов Одесской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), его обвиняют в оправдании российской спецоперации и якобы разжигании религиозной вражды. "Служба безопасности задокументировала антиукраинскую деятельность со стороны настоятеля храма Одесской епархии УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что священнослужитель якобы разжигал религиозную вражду, оправдывал российскую специальную военную операцию, восхвалял президента РФ. В спецслужбе уточнили, про против него возбудили уголовное дело по двум статьям "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений", "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20241213/upts-1989094465.html

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989796385.html

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украина, россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц