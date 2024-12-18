Второй президентский срок Санду начнется 24 декабря, сообщили СМИ
ТВ-8: церемония вступления Санду в должность президента состоится 24 декабря
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Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Торжественная церемония вступления Майи Санду в должность на второй срок на посту президента Молдавии состоится 24 декабря, передает кишиневский канал ТВ-8 со ссылкой на главу президентской администрации Адриана Балуцэла.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. В итоге Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
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"Церемония инаугурации госпожи Санду состоится 24 декабря, накануне Рождества... В мероприятии примут участие около 500 человек, включая представителей парламента, правительства и общественных деятелей, а также зарубежных гостей", - приводит телеканал слова Балуцэла.
Ранее оппозиционная партия социалистов, являющаяся второй по численности фракцией в молдаском парламенте, официально заявила, что не признает Санду легитимным главой государства. Социалисты считают, что результаты президентских выборов были искажены, а воля избирателей, проживающих внутри страны, - проигнорирована в угоду зарубежным интересам. Партия подчеркивает, что ее кандидат Стояногло отражает чаяния и потребности народа, ставя во главу угла суверенитет, нейтралитет и защиту национальных интересов.
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