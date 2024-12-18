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Второй президентский срок Санду начнется 24 декабря, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
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15:12 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/sandu-1989927148.html
Второй президентский срок Санду начнется 24 декабря, сообщили СМИ
Второй президентский срок Санду начнется 24 декабря, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2024
Второй президентский срок Санду начнется 24 декабря, сообщили СМИ
Торжественная церемония вступления Майи Санду в должность на второй срок на посту президента Молдавии состоится 24 декабря, передает кишиневский канал ТВ-8 со... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:12:00+03:00
2024-12-18T15:12:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Торжественная церемония вступления Майи Санду в должность на второй срок на посту президента Молдавии состоится 24 декабря, передает кишиневский канал ТВ-8 со ссылкой на главу президентской администрации Адриана Балуцэла. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. В итоге Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. "Церемония инаугурации госпожи Санду состоится 24 декабря, накануне Рождества... В мероприятии примут участие около 500 человек, включая представителей парламента, правительства и общественных деятелей, а также зарубежных гостей", - приводит телеканал слова Балуцэла. Ранее оппозиционная партия социалистов, являющаяся второй по численности фракцией в молдаском парламенте, официально заявила, что не признает Санду легитимным главой государства. Социалисты считают, что результаты президентских выборов были искажены, а воля избирателей, проживающих внутри страны, - проигнорирована в угоду зарубежным интересам. Партия подчеркивает, что ее кандидат Стояногло отражает чаяния и потребности народа, ставя во главу угла суверенитет, нейтралитет и защиту национальных интересов.
https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло
Второй президентский срок Санду начнется 24 декабря, сообщили СМИ

ТВ-8: церемония вступления Санду в должность президента состоится 24 декабря

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Торжественная церемония вступления Майи Санду в должность на второй срок на посту президента Молдавии состоится 24 декабря, передает кишиневский канал ТВ-8 со ссылкой на главу президентской администрации Адриана Балуцэла.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. В итоге Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
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"Церемония инаугурации госпожи Санду состоится 24 декабря, накануне Рождества... В мероприятии примут участие около 500 человек, включая представителей парламента, правительства и общественных деятелей, а также зарубежных гостей", - приводит телеканал слова Балуцэла.
Ранее оппозиционная партия социалистов, являющаяся второй по численности фракцией в молдаском парламенте, официально заявила, что не признает Санду легитимным главой государства. Социалисты считают, что результаты президентских выборов были искажены, а воля избирателей, проживающих внутри страны, - проигнорирована в угоду зарубежным интересам. Партия подчеркивает, что ее кандидат Стояногло отражает чаяния и потребности народа, ставя во главу угла суверенитет, нейтралитет и защиту национальных интересов.
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В миреМолдавияГагаузияМайя СандуАлександр Стояногло
 
 
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