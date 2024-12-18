https://ria.ru/20241218/samolety-1989820956.html

Противолодочные самолеты ТОФ выполнили полеты над Тихим океаном

Противолодочные самолеты ТОФ выполнили полеты над Тихим океаном - РИА Новости, 18.12.2024

Противолодочные самолеты ТОФ выполнили полеты над Тихим океаном

Противолодочные самолеты Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили полеты максимальной продолжительности над Тихим океаном, сообщает пресс-служба ТОФ. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:53:00+03:00

2024-12-18T05:53:00+03:00

2024-12-18T05:53:00+03:00

безопасность

тихий океан

россия

тихоокеанский флот вмф россии

ил-38

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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек – РИА Новости. Противолодочные самолеты Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили полеты максимальной продолжительности над Тихим океаном, сообщает пресс-служба ТОФ. "Противолодочные самолеты Ил-38 Приморского смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота России провели плановые восьмичасовые полеты над Тихом океаном. Экипажи противолодочных самолетов выполнили тренировки на максимальную продолжительность нахождения в воздухе патрулирования в заданных районах Тихого океана", - говорится в сообщении. Пилотировали самолеты молодые летчики, которые впервые в своей практике управляли воздушными судами в полетах такой продолжительности. Корректировали пилотирование молодых асов опытные летчики-инструкторы. В ходе полетов в дальней морской зоне летчики отработали визуальный поиск надводных кораблей условного противника, а также подводных лодок при помощи гидроакустического оборудования. Отмечается, что полеты выполнялись над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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https://ria.ru/20241028/minoborony-1980423957.html

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тихий океан, россия, тихоокеанский флот вмф россии, ил-38