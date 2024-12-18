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Противолодочные самолеты ТОФ выполнили полеты над Тихим океаном - РИА Новости, 18.12.2024
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05:53 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/samolety-1989820956.html
Противолодочные самолеты ТОФ выполнили полеты над Тихим океаном
Противолодочные самолеты ТОФ выполнили полеты над Тихим океаном - РИА Новости, 18.12.2024
Противолодочные самолеты ТОФ выполнили полеты над Тихим океаном
Противолодочные самолеты Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили полеты максимальной продолжительности над Тихим океаном, сообщает пресс-служба ТОФ. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:53:00+03:00
2024-12-18T05:53:00+03:00
безопасность
тихий океан
россия
тихоокеанский флот вмф россии
ил-38
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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек – РИА Новости. Противолодочные самолеты Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили полеты максимальной продолжительности над Тихим океаном, сообщает пресс-служба ТОФ. "Противолодочные самолеты Ил-38 Приморского смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота России провели плановые восьмичасовые полеты над Тихом океаном. Экипажи противолодочных самолетов выполнили тренировки на максимальную продолжительность нахождения в воздухе патрулирования в заданных районах Тихого океана", - говорится в сообщении. Пилотировали самолеты молодые летчики, которые впервые в своей практике управляли воздушными судами в полетах такой продолжительности. Корректировали пилотирование молодых асов опытные летчики-инструкторы. В ходе полетов в дальней морской зоне летчики отработали визуальный поиск надводных кораблей условного противника, а также подводных лодок при помощи гидроакустического оборудования. Отмечается, что полеты выполнялись над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20241209/niderlandy-1988261449.html
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безопасность, тихий океан, россия, тихоокеанский флот вмф россии, ил-38
Безопасность, Тихий океан, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ил-38
Противолодочные самолеты ТОФ выполнили полеты над Тихим океаном

Самолеты ТОФ выполнили полеты максимальной продолжительности над Тихим океаном

© Фото : United States NavyСамолет Ил-38
Самолет Ил-38 - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : United States Navy
Самолет Ил-38. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек – РИА Новости. Противолодочные самолеты Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили полеты максимальной продолжительности над Тихим океаном, сообщает пресс-служба ТОФ.
"Противолодочные самолеты Ил-38 Приморского смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота России провели плановые восьмичасовые полеты над Тихом океаном. Экипажи противолодочных самолетов выполнили тренировки на максимальную продолжительность нахождения в воздухе патрулирования в заданных районах Тихого океана", - говорится в сообщении.
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Пилотировали самолеты молодые летчики, которые впервые в своей практике управляли воздушными судами в полетах такой продолжительности. Корректировали пилотирование молодых асов опытные летчики-инструкторы. В ходе полетов в дальней морской зоне летчики отработали визуальный поиск надводных кораблей условного противника, а также подводных лодок при помощи гидроакустического оборудования.
Отмечается, что полеты выполнялись над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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БезопасностьТихий океанРоссияТихоокеанский флот ВМФ РоссииИл-38
 
 
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