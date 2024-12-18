https://ria.ru/20241218/s-500-1989901401.html
В России завершается формирование первого полка, оснащенного С-500
В России завершается формирование первого полка, оснащенного С-500 - РИА Новости, 18.12.2024
В России завершается формирование первого полка, оснащенного С-500
Завершается формирование первого полка, оснащенного системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны, заявил начальник Генштаба ВС РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:32:00+03:00
2024-12-18T13:32:00+03:00
2024-12-18T14:29:00+03:00
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Завершается формирование первого полка, оснащенного системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны Российской Федерации сформировано одно соединение Воздушно-космических сил. Завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф, с-500 (зенитный ракетный комплекс), россия
Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, С-500 (зенитный ракетный комплекс), Россия
В России завершается формирование первого полка, оснащенного С-500
Герасимов сообщил о завершении формирования полка, оснащенного системой С-500