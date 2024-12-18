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В России завершается формирование первого полка, оснащенного С-500 - РИА Новости, 18.12.2024
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13:32 18.12.2024 (обновлено: 14:29 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/s-500-1989901401.html
В России завершается формирование первого полка, оснащенного С-500
В России завершается формирование первого полка, оснащенного С-500 - РИА Новости, 18.12.2024
В России завершается формирование первого полка, оснащенного С-500
Завершается формирование первого полка, оснащенного системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны, заявил начальник Генштаба ВС РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:32:00+03:00
2024-12-18T14:29:00+03:00
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Завершается формирование первого полка, оснащенного системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны Российской Федерации сформировано одно соединение Воздушно-космических сил. Завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.
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безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф, с-500 (зенитный ракетный комплекс), россия
Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, С-500 (зенитный ракетный комплекс), Россия
В России завершается формирование первого полка, оснащенного С-500

Герасимов сообщил о завершении формирования полка, оснащенного системой С-500

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНовейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне "Капустин Яр"
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне "Капустин Яр". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Завершается формирование первого полка, оснащенного системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны Российской Федерации сформировано одно соединение Воздушно-космических сил. Завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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23 ноября, 08:00
 
БезопасностьВалерий ГерасимовВооруженные силы РФС-500 (зенитный ракетный комплекс)Россия
 
 
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