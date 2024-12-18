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Рябков призвал дождаться формулирования Трампом позиции по Украине - РИА Новости, 18.12.2024
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18:29 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/ryabkov-1989977010.html
Рябков призвал дождаться формулирования Трампом позиции по Украине
Рябков призвал дождаться формулирования Трампом позиции по Украине - РИА Новости, 18.12.2024
Рябков призвал дождаться формулирования Трампом позиции по Украине
В РФ призывают дождаться того момента, когда администрация избранного президента США Дональда Трампа сформулирует свою позицию по России и Украине после... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:29:00+03:00
2024-12-18T18:29:00+03:00
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украина
сша
дональд трамп
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В РФ призывают дождаться того момента, когда администрация избранного президента США Дональда Трампа сформулирует свою позицию по России и Украине после инаугурации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Давайте дождемся инаугурации избранного президента Трампа. Посмотрим, как будет сформулирована политика этой новой администрации на российском направлении, на украинском направлении. Сейчас вообще нет никаких оснований говорить о графиках, планах тех или иных контактов", - сказал Рябков журналистам в кулуарах клуба "Валдай". "Что касается идей, которые высказывались на разных отрезках относительно будущих схем - мы всё это фиксируем, берем в работу, но поводов реагировать на это нет ни малейших, потому что статус этих идей абсолютно для нас понятен - он неформальный, это способ зондажа", - добавил Рябков.
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россия, украина, сша, дональд трамп, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков призвал дождаться формулирования Трампом позиции по Украине

Рябков: Москва призывает дождаться формулирования Трампом его позиции по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В РФ призывают дождаться того момента, когда администрация избранного президента США Дональда Трампа сформулирует свою позицию по России и Украине после инаугурации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Давайте дождемся инаугурации избранного президента Трампа. Посмотрим, как будет сформулирована политика этой новой администрации на российском направлении, на украинском направлении. Сейчас вообще нет никаких оснований говорить о графиках, планах тех или иных контактов", - сказал Рябков журналистам в кулуарах клуба "Валдай".
"Что касается идей, которые высказывались на разных отрезках относительно будущих схем - мы всё это фиксируем, берем в работу, но поводов реагировать на это нет ни малейших, потому что статус этих идей абсолютно для нас понятен - он неформальный, это способ зондажа", - добавил Рябков.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Bloomberg узнало о планах спецпосланника Трампа по Украине
Вчера, 11:39
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампСергей РябковВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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