https://ria.ru/20241218/ryabkov-1989968308.html

Закулисных контактов с командой Трампа у России нет, заявил Рябков

Закулисных контактов с командой Трампа у России нет, заявил Рябков - РИА Новости, 18.12.2024

Закулисных контактов с командой Трампа у России нет, заявил Рябков

У России нет никаких закулисных контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:48:00+03:00

2024-12-18T17:48:00+03:00

2024-12-18T18:02:00+03:00

россия

сергей рябков

дональд трамп

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сша

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. У России нет никаких закулисных контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Хочу подчеркнуть, что никаких закулисных, околокулисных или каких-либо еще контактов, диалога с администрацией будущего президента, которая сама находится в процессе формирования, нет", - сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай"."С администрацией Байдена мы поддерживаем эпизодические контакты по конкретным вопросам. Я думаю, это тот максимум, на который сегодня можно смотреть как на работоспособную модель в отношениях между Москвой и Вашингтоном", - подчеркнул Рябков.

https://ria.ru/20241218/soglashenie-1989820165.html

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россия, сергей рябков, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире