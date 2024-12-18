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Закулисных контактов с командой Трампа у России нет, заявил Рябков - РИА Новости, 18.12.2024
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17:48 18.12.2024 (обновлено: 18:02 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/ryabkov-1989968308.html
Закулисных контактов с командой Трампа у России нет, заявил Рябков
Закулисных контактов с командой Трампа у России нет, заявил Рябков - РИА Новости, 18.12.2024
Закулисных контактов с командой Трампа у России нет, заявил Рябков
У России нет никаких закулисных контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:48:00+03:00
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россия
сергей рябков
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. У России нет никаких закулисных контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Хочу подчеркнуть, что никаких закулисных, околокулисных или каких-либо еще контактов, диалога с администрацией будущего президента, которая сама находится в процессе формирования, нет", - сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай"."С администрацией Байдена мы поддерживаем эпизодические контакты по конкретным вопросам. Я думаю, это тот максимум, на который сегодня можно смотреть как на работоспособную модель в отношениях между Москвой и Вашингтоном", - подчеркнул Рябков.
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россия, сергей рябков, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
Россия, Сергей Рябков, Дональд Трамп, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, В мире
Закулисных контактов с командой Трампа у России нет, заявил Рябков

Рябков заявил, что Россия не ведет закулисный диалог с командой трампа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. У России нет никаких закулисных контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хочу подчеркнуть, что никаких закулисных, околокулисных или каких-либо еще контактов, диалога с администрацией будущего президента, которая сама находится в процессе формирования, нет", - сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".
"С администрацией Байдена мы поддерживаем эпизодические контакты по конкретным вопросам. Я думаю, это тот максимум, на который сегодня можно смотреть как на работоспособную модель в отношениях между Москвой и Вашингтоном", - подчеркнул Рябков.
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РоссияСергей РябковДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
 
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