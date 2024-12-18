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Закулисных контактов с командой Трампа у России нет, заявил Рябков
Закулисных контактов с командой Трампа у России нет, заявил Рябков - РИА Новости, 18.12.2024
Закулисных контактов с командой Трампа у России нет, заявил Рябков
У России нет никаких закулисных контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:48:00+03:00
2024-12-18T17:48:00+03:00
2024-12-18T18:02:00+03:00
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сергей рябков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. У России нет никаких закулисных контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Хочу подчеркнуть, что никаких закулисных, околокулисных или каких-либо еще контактов, диалога с администрацией будущего президента, которая сама находится в процессе формирования, нет", - сказал он, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай"."С администрацией Байдена мы поддерживаем эпизодические контакты по конкретным вопросам. Я думаю, это тот максимум, на который сегодня можно смотреть как на работоспособную модель в отношениях между Москвой и Вашингтоном", - подчеркнул Рябков.
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россия, сергей рябков, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
Россия, Сергей Рябков, Дональд Трамп, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, В мире
Закулисных контактов с командой Трампа у России нет, заявил Рябков
Рябков заявил, что Россия не ведет закулисный диалог с командой трампа