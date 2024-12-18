https://ria.ru/20241218/rostov-1989755266.html

"Еще один труп". Соседи "ростовского резателя" указали на важную деталь

"Еще один труп". Соседи "ростовского резателя" указали на важную деталь - РИА Новости, 18.12.2024

"Еще один труп". Соседи "ростовского резателя" указали на важную деталь

В Ростове-на-Дону расследуют нападение и жестокое убийство. По версии следствия, Владислав Кузнецов накинулся с ножом на школьника, а через несколько часов убил РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:00:00+03:00

2024-12-18T08:00:00+03:00

2024-12-18T14:55:00+03:00

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Дина Горина. В Ростове-на-Дону расследуют нападение и жестокое убийство. По версии следствия, Владислав Кузнецов накинулся с ножом на школьника, а через несколько часов убил студентку. Его задержали после звонка жителей дома, где он готовился к новому преступлению. О громкой истории — в материале РИА Новости."Какой этаж?"Вечером в понедельник, 16 декабря, в Сети распространились несколько видео, снятых камерами наблюдения в подъездах домов Ворошиловского района: мужчина в сером спортивном костюме бросается на прохожих.Первой жертвой стал девятиклассник Денис М. (имя изменено) в доме на улице Орбитальной. На кадрах видно, как неизвестный подходит к школьнику сзади. Денис, заметив его, некоторое время не решается открыть дверь. Незнакомец спрашивает, на какой ему нужно этаж, и заходит в подъезд вместе с ним.Подросток приближается к двери своей квартиры. Он в наушниках и не слышит, что происходит сзади. Пока мальчик искал ключи, мужчина уже занес нож, несколько раз ударил его в шею и повалил на пол. Денису чудом удалось отбиться — преступник бросился наутек, подросток за ним. На первом этаже завязалась драка, и нападавший сбежал.Через несколько часов нападение повторилось — уже в районе улицы Венеры. Тот же мужчина напал на 21-летнюю студентку Ульяну. Девушка отбивалась ногами, но преступник повалил ее на пол. На кадрах видно, как он бьет ее ножом в живот.Чудом спасласьСпасти Ульяну попытались соседи: оказали девушке первую помощь и вызвали скорую, однако в больнице Ульяна скончалась. Дениса тоже доставили туда — медики сообщили, что его от ножевых ранений спасли наушники.Тем временем преступник скрылся в подъезде дома на улице Орбитальной. Его обнаружила Нина С. (имя изменено по ее просьбе), которая чудом не стала третьей жертвой убийцы."Я уже видела в социальных сетях новости, но все равно пошла к машине. Живу на третьем этаже и, спускаясь по лестнице, обнаружила у лифта на втором этаже его, — рассказывает она. — Он был босой и весь мокрый. Я сразу поняла, кто это, и решила не подавать виду. Спросила, что у него случилось, и он ответил, что поругался с родителями. Говорил абсолютно адекватно и понятно".Нина вышла из подъезда и заперлась в машине. "Я сразу написала в домовой чат. Попросила мужчин проследить за ним аккуратно, пока едет полиция. Никто не выходил из квартир, но все были начеку и ждали. После звонка полицейские приехали за несколько минут", — вспоминает она."Ухожу в подполье"Нападавшего задержали ближе к полуночи 16 декабря. Им оказался 26-летний местный житель Владислав Кузнецов. В СК возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК ("Покушение на убийство"). "В ходе расследования уголовного дела с учетом наступления тяжких последствий в виде смерти потерпевшей действия подозреваемого будут переквалифицированы на более тяжкую статью Уголовного кодекса России", — сообщили в ведомстве.На видео допроса, опубликованном ростовским СК, мужчина говорит, что ранее был судим за кражу. Это подтверждает и его соседка. "Мы с детства знакомы, ходили друг к другу в гости, — говорит Яна В. (имя изменено). — Квартиры на одной лестничной клетке. Живет с родителями и младшим братом. Всегда был адекватным, но проблемы начались, когда девушка бросила. В психбольнице лежал три раза по полгода. Его выписывали, но он не пил лекарства и снова попадал в клинику".По словам Яны, агрессию он не проявлял, но иногда вел себя странно: выбегал на улицу голым и разбивал родительскую машину. В периоды обострений говорил, что его "преследует мафия".На странице в социальных сетях у Владислава есть такая запись: "Тайное мировое правительство, иллюминаты и сионисты охотятся за моими личными данными. Я ухожу в подполье".По словам соседки, Кузнецов перебивался заработками в кальянной, на автомойке, а после очередного увольнения хотел устроиться на склад одного из маркетплейсов.Подозреваемый жил совсем рядом с жертвами — в пяти минутах ходьбы от мест преступлений. Скорее всего, прежде чем напасть на студентку, он вернулся домой. На кадрах видно, что на подростка Кузнецов набросился в кроссовках, на девушку — уже в домашних тапочках. Местные считают, что таким образом он хотел скрыть следы крови на обуви.Не отвечает на вопросыСейчас подозреваемого допрашивают. По данным местных СМИ, которые прозвали Кузнецова "ростовским резателем", он не отвечает на вопросы следователей, так как находится под действием наркотиков. Эта информация официально не подтверждена.На двойное нападение в Ростове-на-Дону обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин и взял дело на личный контроль.Ленинский районный суд удовлетворил просьбу следователей об аресте Кузнецова 18 декабря. Ему предъявили обвинение по двум статьям — "Покушение на убийство" (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК) и "Убийство" (часть 1 статьи 105 УК). И отправили в СИЗО на два месяца, до 17 февраля 2025-го. Делом занимаются следователи первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления. Если подтвердится, что он проходил лечение в психиатрической больнице, ему проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Если его признают невменяемым, а суд вынесет обвинительный приговор, то он может избежать тюремного заключения.

https://ria.ru/20241214/podrostki-1989121335.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)