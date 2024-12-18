https://ria.ru/20241218/rossija-1989859928.html

Россия поддерживает мирные усилия Минска по Украине, заявила Захарова

Россия поддерживает мирные усилия Минска по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 18.12.2024

Россия поддерживает мирные усилия Минска по Украине, заявила Захарова

Москва высоко ценит и поддерживает мирные усилия Минска по Украине, считает важным и необходимым подключение Белоруссии к возможным переговорам, заявила... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:14:00+03:00

2024-12-18T11:14:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва высоко ценит и поддерживает мирные усилия Минска по Украине, считает важным и необходимым подключение Белоруссии к возможным переговорам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России", - сказала Захарова на брифинге в среду. По её словам, учет белорусских интересов в области безопасности относится к приоритетам России.

https://ria.ru/20241217/kiev-1989677765.html

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в мире, минск, украина, россия, мария захарова