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Россия поддерживает мирные усилия Минска по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 18.12.2024
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11:14 18.12.2024 (обновлено: 11:15 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/rossija-1989859928.html
Россия поддерживает мирные усилия Минска по Украине, заявила Захарова
Россия поддерживает мирные усилия Минска по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 18.12.2024
Россия поддерживает мирные усилия Минска по Украине, заявила Захарова
Москва высоко ценит и поддерживает мирные усилия Минска по Украине, считает важным и необходимым подключение Белоруссии к возможным переговорам, заявила... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:14:00+03:00
2024-12-18T11:15:00+03:00
в мире
минск
украина
россия
мария захарова
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва высоко ценит и поддерживает мирные усилия Минска по Украине, считает важным и необходимым подключение Белоруссии к возможным переговорам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России", - сказала Захарова на брифинге в среду. По её словам, учет белорусских интересов в области безопасности относится к приоритетам России.
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в мире, минск, украина, россия, мария захарова
В мире, Минск, Украина, Россия, Мария Захарова
Россия поддерживает мирные усилия Минска по Украине, заявила Захарова

Захарова заявила, что участие Белоруссии в переговорах по Украине необходимо

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва высоко ценит и поддерживает мирные усилия Минска по Украине, считает важным и необходимым подключение Белоруссии к возможным переговорам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России", - сказала Захарова на брифинге в среду.
По её словам, учет белорусских интересов в области безопасности относится к приоритетам России.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В Киеве по-хамски ответили на инициативу Минска по участию в переговорах
17 декабря, 13:36
 
В миреМинскУкраинаРоссияМария Захарова
 
 
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