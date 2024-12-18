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Россия поддерживает мирные усилия Минска по Украине, заявила Захарова
Россия поддерживает мирные усилия Минска по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 18.12.2024
Россия поддерживает мирные усилия Минска по Украине, заявила Захарова
Москва высоко ценит и поддерживает мирные усилия Минска по Украине, считает важным и необходимым подключение Белоруссии к возможным переговорам, заявила... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:14:00+03:00
2024-12-18T11:14:00+03:00
2024-12-18T11:15:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва высоко ценит и поддерживает мирные усилия Минска по Украине, считает важным и необходимым подключение Белоруссии к возможным переговорам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России", - сказала Захарова на брифинге в среду. По её словам, учет белорусских интересов в области безопасности относится к приоритетам России.
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в мире, минск, украина, россия, мария захарова
В мире, Минск, Украина, Россия, Мария Захарова
Россия поддерживает мирные усилия Минска по Украине, заявила Захарова
Захарова заявила, что участие Белоруссии в переговорах по Украине необходимо