https://ria.ru/20241218/rossija-1989811079.html

Россия вновь стала вторым основным поставщиком газа в ЕС

Россия вновь стала вторым основным поставщиком газа в ЕС - РИА Новости, 18.12.2024

Россия вновь стала вторым основным поставщиком газа в ЕС

Россия в октябре вновь стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз, уступив лидерство Алжиру, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T02:09:00+03:00

2024-12-18T02:09:00+03:00

2024-12-18T02:09:00+03:00

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россия

алжир (провинция)

сша

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия в октябре вновь стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз, уступив лидерство Алжиру, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. В сентябре Россия впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа объединению, поставив этого топлива на 1,4 миллиарда евро и заняв 23,7% от импорта. Однако в октябре поставки газа, наоборот, сократились на 6% - до 1,3 миллиарда евро. В результате страна стала второй по поставкам газа с долей в 21,2%. Немногим больше - 21,6% - поставил Алжир, который в середине осени увеличил экспорт газа в Евросоюз до 1,3 миллиарда евро с 1,1 миллиарда месяцем ранее. Тройку лидеров замыкают США, поставившие газа на 1,2 миллиарда евро, что на 19% больше показателя месяцем ранее. Норвегия в октябре сократила поставки сразу на 20% - до 777,4 миллиона евро, сохранив за собой четвертое место среди основных поставщиков газа в Евросоюз. А вот пятым стал Азербайджан, нарастивший продажи на 8% - до 431,3 миллиона евро. Занимавшая в сентябре пятое место Великобритания опустилась на одну позицию после того, как сократила поставки более чем на четверть за месяц - до 314,3 миллиона евро. В целом Евросоюз в октябре закупил газа на 6,15 миллиарда евро, что на 5% больше сентябрьского уровня и на 18% меньше прошлогоднего октября.

https://ria.ru/20241121/gaz-1984927036.html

https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940701767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, алжир (провинция), сша, евростат, евросоюз