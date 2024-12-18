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Россия вновь стала вторым основным поставщиком газа в ЕС - РИА Новости, 18.12.2024
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02:09 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/rossija-1989811079.html
Россия вновь стала вторым основным поставщиком газа в ЕС
Россия вновь стала вторым основным поставщиком газа в ЕС - РИА Новости, 18.12.2024
Россия вновь стала вторым основным поставщиком газа в ЕС
Россия в октябре вновь стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз, уступив лидерство Алжиру, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T02:09:00+03:00
2024-12-18T02:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия в октябре вновь стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз, уступив лидерство Алжиру, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. В сентябре Россия впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа объединению, поставив этого топлива на 1,4 миллиарда евро и заняв 23,7% от импорта. Однако в октябре поставки газа, наоборот, сократились на 6% - до 1,3 миллиарда евро. В результате страна стала второй по поставкам газа с долей в 21,2%. Немногим больше - 21,6% - поставил Алжир, который в середине осени увеличил экспорт газа в Евросоюз до 1,3 миллиарда евро с 1,1 миллиарда месяцем ранее. Тройку лидеров замыкают США, поставившие газа на 1,2 миллиарда евро, что на 19% больше показателя месяцем ранее. Норвегия в октябре сократила поставки сразу на 20% - до 777,4 миллиона евро, сохранив за собой четвертое место среди основных поставщиков газа в Евросоюз. А вот пятым стал Азербайджан, нарастивший продажи на 8% - до 431,3 миллиона евро. Занимавшая в сентябре пятое место Великобритания опустилась на одну позицию после того, как сократила поставки более чем на четверть за месяц - до 314,3 миллиона евро. В целом Евросоюз в октябре закупил газа на 6,15 миллиарда евро, что на 5% больше сентябрьского уровня и на 18% меньше прошлогоднего октября.
https://ria.ru/20241121/gaz-1984927036.html
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экономика, россия, алжир (провинция), сша, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Алжир (провинция), США, Евростат, Евросоюз
Россия вновь стала вторым основным поставщиком газа в ЕС

Россия в октябре вновь стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия в октябре вновь стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз, уступив лидерство Алжиру, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
В сентябре Россия впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа объединению, поставив этого топлива на 1,4 миллиарда евро и заняв 23,7% от импорта.
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Однако в октябре поставки газа, наоборот, сократились на 6% - до 1,3 миллиарда евро. В результате страна стала второй по поставкам газа с долей в 21,2%.
Немногим больше - 21,6% - поставил Алжир, который в середине осени увеличил экспорт газа в Евросоюз до 1,3 миллиарда евро с 1,1 миллиарда месяцем ранее. Тройку лидеров замыкают США, поставившие газа на 1,2 миллиарда евро, что на 19% больше показателя месяцем ранее.
Норвегия в октябре сократила поставки сразу на 20% - до 777,4 миллиона евро, сохранив за собой четвертое место среди основных поставщиков газа в Евросоюз. А вот пятым стал Азербайджан, нарастивший продажи на 8% - до 431,3 миллиона евро. Занимавшая в сентябре пятое место Великобритания опустилась на одну позицию после того, как сократила поставки более чем на четверть за месяц - до 314,3 миллиона евро.
В целом Евросоюз в октябре закупил газа на 6,15 миллиарда евро, что на 5% больше сентябрьского уровня и на 18% меньше прошлогоднего октября.
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