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Роскомнадзор не будет собирать данные о личных устройствах пользователей - РИА Новости, 18.12.2024
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23:46 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/roskomnadzor-1990016449.html
Роскомнадзор не будет собирать данные о личных устройствах пользователей
Роскомнадзор не будет собирать данные о личных устройствах пользователей - РИА Новости, 18.12.2024
Роскомнадзор не будет собирать данные о личных устройствах пользователей
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что для противодействия DDoS-атакам не будет собирать информацию о личных устройствах интернет-пользователей, такие данные для... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T23:46:00+03:00
2024-12-18T23:46:00+03:00
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
новый год
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что для противодействия DDoS-атакам не будет собирать информацию о личных устройствах интернет-пользователей, такие данные для выявления кибератак не требуются. Ранее ведомство опубликовало проект приказа, согласно которому российские операторы связи обязаны обеспечить пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам устойчивости (ТСПУ) для безопасной работы рунета. Для этого операторы связи должны предоставлять Роскомнадзору информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории РФ. После этого некоторые СМИ писали, что в связи с этим Роскомнадзор якобы будет получать информацию об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России сайты. "Информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам. Операторы должны будут предоставлять только информацию о сетевых адресах", - сообщили в ведомстве. Там пояснили, что проект приказа подразумевает сбор сетевых адресов, которые используются операторами связи в различных субъектах России для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, "в том числе DDoS-атакам".
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), новый год
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Новый год
Роскомнадзор не будет собирать данные о личных устройствах пользователей

Роскомнадзор не будет собирать данные об устройствах для выявления DDoS-атак

© iStock.com / PeopleImagesСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© iStock.com / PeopleImages
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что для противодействия DDoS-атакам не будет собирать информацию о личных устройствах интернет-пользователей, такие данные для выявления кибератак не требуются.
Ранее ведомство опубликовало проект приказа, согласно которому российские операторы связи обязаны обеспечить пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам устойчивости (ТСПУ) для безопасной работы рунета. Для этого операторы связи должны предоставлять Роскомнадзору информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории РФ. После этого некоторые СМИ писали, что в связи с этим Роскомнадзор якобы будет получать информацию об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России сайты.
"Информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам. Операторы должны будут предоставлять только информацию о сетевых адресах", - сообщили в ведомстве.
Там пояснили, что проект приказа подразумевает сбор сетевых адресов, которые используются операторами связи в различных субъектах России для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, "в том числе DDoS-атакам".
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