https://ria.ru/20241218/rogov-1989988306.html

ВС России водрузили триколор в Успеновке на западе ДНР, заявил Рогов

ВС России водрузили триколор в Успеновке на западе ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 18.12.2024

ВС России водрузили триколор в Успеновке на западе ДНР, заявил Рогов

Российские войска заканчивают зачистку в селе Успеновка южнее города Курахово в ДНР, в населенном пункте водружен российский триколор, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:23:00+03:00

2024-12-18T19:23:00+03:00

2024-12-18T19:23:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Российские войска заканчивают зачистку в селе Успеновка южнее города Курахово в ДНР, в населенном пункте водружен российский триколор, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что российские войска зачистили котел южнее города Курахово в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай, в который угодила группировка ВСУ, насчитывающая до 700 человек. "Наши войска заканчивают зачистку Успеновки. В селе наши бойцы уже водрузили флаг России, тем самым символично подчеркнув, что очередной населенный пункт вернулся в родную гавань", - сказал Рогов. По его словам, противник был вынужден бежать из села под натиском бойцов 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989829300.html

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россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф