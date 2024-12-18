https://ria.ru/20241218/rets-1989998673.html
РЭЦ представил актуальные вызовы и задачи развития ННЭ
РЭЦ представил актуальные вызовы и задачи развития ННЭ - РИА Новости, 18.12.2024
РЭЦ представил актуальные вызовы и задачи развития ННЭ
Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в заседании Совета руководителей торгово-промышленных... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:37:00+03:00
2024-12-18T20:37:00+03:00
2024-12-18T20:37:00+03:00
экономика
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вероника никишина
торгово-промышленная палата рф
снг
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в заседании Совета руководителей торгово-промышленных палат, которое состоялась 18 декабря в Москве, сообщает центр."Глава РЭЦ представила вице-президентам ТПП РФ, главам региональных и муниципальных ТПП и представителям палат-участников СНГ ключевые вызовы и задачи развития несырьевого неэнергетического экспорта России", - говорится в сообщении.Никишина рассказала о национальных целях в сфере несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году: обеспечение прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети, увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза, а также рост грузопотока по перспективным международным транспортным коридорам в 1,5 раза."Несырьевой неэнергетический экспорт - важный узел устойчивости нашей экономики, на него приходится 7,5% ВВП. Действующая в стране система поддержки смогла обеспечить его опережающий рост в сравнении с мировыми показателями", - подчеркнула Никишина.По ее словам, для реализации экспортного потенциала российского бизнеса необходимо создание устойчивых партнерств с дружественными странами, снятие регуляторных ограничений и обеспечение конкурентных условий доступа на внешние рынки, формирование транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей доступность и эффективность экспортной деятельности на целевых рынках.Кроме того, важно модернизировать систему инструментов государственной поддержки экспорта, создать новые механизмы продвижения российской продукции на целевые рынки, обеспечить институты продвижения экспорта в субъектах РФ, в том числе для МСП.Как отметила глава РЭЦ, серьезным фактором, сдерживающим рост экспорта, является низкая узнаваемость российской продукции и сохранение стереотипного восприятия России как моноэкспортера. Расширить знания зарубежных партнеров и потребителей о широте экспортного потенциала России призвана программа продвижения национального бренда "Сделано в России", которую РЭЦ совместно с правительством масштабирует по поручению президента.
https://ria.ru/20241218/rets-1989934213.html
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экономика, россия, москва, вероника никишина, торгово-промышленная палата рф, снг, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Москва, Вероника Никишина, Торгово-промышленная палата РФ, СНГ, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
РЭЦ представил актуальные вызовы и задачи развития ННЭ
Гендиректор РЭЦ Никишина приняла участие в заседании Совета руководителей ТПП
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в заседании Совета руководителей торгово-промышленных палат, которое состоялась 18 декабря в Москве, сообщает центр.
"Глава РЭЦ представила вице-президентам ТПП РФ, главам региональных и муниципальных ТПП и представителям палат-участников СНГ ключевые вызовы и задачи развития несырьевого неэнергетического экспорта России", - говорится в сообщении.
Никишина рассказала о национальных целях в сфере несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году: обеспечение прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети, увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза, а также рост грузопотока по перспективным международным транспортным коридорам в 1,5 раза.
"Несырьевой неэнергетический экспорт - важный узел устойчивости нашей экономики, на него приходится 7,5% ВВП. Действующая в стране система поддержки смогла обеспечить его опережающий рост в сравнении с мировыми показателями", - подчеркнула Никишина.
По ее словам, для реализации экспортного потенциала российского бизнеса необходимо создание устойчивых партнерств с дружественными странами, снятие регуляторных ограничений и обеспечение конкурентных условий доступа на внешние рынки, формирование транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей доступность и эффективность экспортной деятельности на целевых рынках.
Кроме того, важно модернизировать систему инструментов государственной поддержки экспорта, создать новые механизмы продвижения российской продукции на целевые рынки, обеспечить институты продвижения экспорта в субъектах РФ, в том числе для МСП.
Как отметила глава РЭЦ, серьезным фактором, сдерживающим рост экспорта, является низкая узнаваемость российской продукции и сохранение стереотипного восприятия России как моноэкспортера. Расширить знания зарубежных партнеров и потребителей о широте экспортного потенциала России призвана программа продвижения национального бренда "Сделано в России", которую РЭЦ совместно с правительством масштабирует по поручению президента.