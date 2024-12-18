https://ria.ru/20241218/rets-1989998673.html

РЭЦ представил актуальные вызовы и задачи развития ННЭ

РЭЦ представил актуальные вызовы и задачи развития ННЭ - РИА Новости, 18.12.2024

РЭЦ представил актуальные вызовы и задачи развития ННЭ

Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в заседании Совета руководителей торгово-промышленных... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:37:00+03:00

2024-12-18T20:37:00+03:00

2024-12-18T20:37:00+03:00

экономика

россия

москва

вероника никишина

торгово-промышленная палата рф

снг

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в заседании Совета руководителей торгово-промышленных палат, которое состоялась 18 декабря в Москве, сообщает центр."Глава РЭЦ представила вице-президентам ТПП РФ, главам региональных и муниципальных ТПП и представителям палат-участников СНГ ключевые вызовы и задачи развития несырьевого неэнергетического экспорта России", - говорится в сообщении.Никишина рассказала о национальных целях в сфере несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году: обеспечение прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети, увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза, а также рост грузопотока по перспективным международным транспортным коридорам в 1,5 раза."Несырьевой неэнергетический экспорт - важный узел устойчивости нашей экономики, на него приходится 7,5% ВВП. Действующая в стране система поддержки смогла обеспечить его опережающий рост в сравнении с мировыми показателями", - подчеркнула Никишина.По ее словам, для реализации экспортного потенциала российского бизнеса необходимо создание устойчивых партнерств с дружественными странами, снятие регуляторных ограничений и обеспечение конкурентных условий доступа на внешние рынки, формирование транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей доступность и эффективность экспортной деятельности на целевых рынках.Кроме того, важно модернизировать систему инструментов государственной поддержки экспорта, создать новые механизмы продвижения российской продукции на целевые рынки, обеспечить институты продвижения экспорта в субъектах РФ, в том числе для МСП.Как отметила глава РЭЦ, серьезным фактором, сдерживающим рост экспорта, является низкая узнаваемость российской продукции и сохранение стереотипного восприятия России как моноэкспортера. Расширить знания зарубежных партнеров и потребителей о широте экспортного потенциала России призвана программа продвижения национального бренда "Сделано в России", которую РЭЦ совместно с правительством масштабирует по поручению президента.

https://ria.ru/20241218/rets-1989934213.html

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экономика, россия, москва, вероника никишина, торгово-промышленная палата рф, снг, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)