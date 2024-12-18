https://ria.ru/20241218/relsy-1989970598.html

Семь вагонов сошли с рельсов в Мурманской области

Семь вагонов сошли с рельсов в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024

Семь вагонов сошли с рельсов в Мурманской области

Семь вагонов сошли с рельсов, по уточненной информации, при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:56:00+03:00

2024-12-18T17:56:00+03:00

2024-12-18T18:22:00+03:00

происшествия

мурманская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818450193_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_501522a5a73e14c59d20da74b9db3c17.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Семь вагонов сошли с рельсов, по уточненной информации, при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, в результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и четыре вагона грузового состава", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241218/murmansk-1989967267.html

мурманская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманская область, россия