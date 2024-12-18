https://ria.ru/20241218/relsy-1989970598.html
Семь вагонов сошли с рельсов в Мурманской области
Семь вагонов сошли с рельсов в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024
Семь вагонов сошли с рельсов в Мурманской области
Семь вагонов сошли с рельсов, по уточненной информации, при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:56:00+03:00
2024-12-18T17:56:00+03:00
2024-12-18T18:22:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Семь вагонов сошли с рельсов, по уточненной информации, при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, в результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и четыре вагона грузового состава", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241218/murmansk-1989967267.html
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происшествия, мурманская область, россия
Происшествия, Мурманская область, Россия
Семь вагонов сошли с рельсов в Мурманской области
Семь вагонов сошли с рельсов при столкновении поездов в Мурманской области