https://ria.ru/20241218/reabilitatsiya-1989944323.html

Допкорпус центра реабилитации "Подсолнух" откроют в Ульяновской области

Допкорпус центра реабилитации "Подсолнух" откроют в Ульяновской области - РИА Новости, 18.12.2024

Допкорпус центра реабилитации "Подсолнух" откроют в Ульяновской области

В 2025 году в Ульяновской области планируется открыть дополнительный корпус реабилитационного центра "Подсолнух", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:16:00+03:00

2024-12-18T16:16:00+03:00

2024-12-18T16:16:00+03:00

ульяновская область

алексей русских

антон котяков

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В 2025 году в Ульяновской области планируется открыть дополнительный корпус реабилитационного центра "Подсолнух", сообщает пресс-служба регионального правительства. 17 декабря губернатор Ульяновской области Алексей Русских осмотрел здание социального учреждения, в котором сейчас проходит капитальный ремонт. "Для реабилитации жителей с ограниченными возможностями здоровья необходимо дальнейшее развитие центра "Подсолнух". Сейчас силами регионального бюджета создаем третий корпус "Подсолнуха", для этого капитально ремонтируем отдельное здание. Здесь будет размещен блок временного пребывания "Мать и дитя" с круглосуточным размещением по типу мини-гостиницы. Там же откроем отделение профориентации взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Поставил задачу открыть новый корпус в 2025 году", - цитирует пресс-служба Русских. Он отметил, что благодаря работе нового корпуса мощность "Подсолнуха" вырастет на 1000 человек в год. "Также обсудили дальнейшие планы по развитию центра. Мы добились федеральной поддержки Минтруда РФ. С 2026 года начнем строить на базе "Подсолнуха" стационарное отделение для старшего поколения", - подчеркнул губернатор. В новом корпусе будет организована социальная гостиница для сельских семей на 20 мест, также планируется создать дополнительные рабочие места для молодых людей с ментальными и психическими нарушениями. Сейчас на объекте уже проведен демонтаж старого ограждения, демонтированы полы, колонны, вентиляционные короба, внутренние стенки и перегородки. Произведена замена кровли, восстановлена кладка стен. На этой неделе уже приступили к монтажу оконных конструкций на втором этаже. В пресс-службе отметили, что в середине ноября на встрече губернатора с министром труда и социальной защиты РФ Антона Котякова была достигнута договоренность о федеральной поддержке на строительство стационара для оказания помощи пожилым в центре "Подсолнух". С 2026 года региону будет выделено дополнительное финансирование на возведение стационарного отделения для старшего поколения "Дом активного долголетия" ориентировочно на 50 мест. В новом здании предполагается временное проживание жителей региона в возрасте 45 до 70 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию. "Ежегодно в реабилитационном центре "Подсолнух" почти 1,2 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья получают необходимую помощь. Учреждение оказывает услуги по сопровождаемому трудоустройству людей с психическими и ментальными нарушениями старше 18 лет на организованных в центре рабочих местах. В центре проводят обучающие программы для специалистов системы социального обслуживания и оказывают консультативно-диагностические услуги, поэтому развитие центра и открытие дополнительных корпусов позволит оказывать помощь большему количеству жителей области", - прокомментировал министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков.

https://ria.ru/20241217/biznes-1989785194.html

https://ria.ru/20241217/trudoustroystvo-1989784495.html

https://ria.ru/20241216/russkikh-1989515328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей русских, антон котяков