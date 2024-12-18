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Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке
Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 18.12.2024
Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке
Расчеты гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных орудий ВСУ, а также пулеметные... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:15:00+03:00
2024-12-18T05:15:00+03:00
2024-12-18T05:23:00+03:00
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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Расчеты гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных орудий ВСУ, а также пулеметные точки противника на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны."Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные орудия, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что разведчики выявили замаскированные орудия, пулеметные точки и пехоту ВСУ в лесополосе с помощью дронов."Получив уточненные координаты, расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" самоходно-артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" навели орудия на цели и уничтожили их", — добавили в министерстве.При этом корректировку огня и контроль поражения целей также выполняли расчеты БПЛА. В Минобороны подчеркнули, что полученные с беспилотников кадры позволили убедиться в уничтожении всех целей.Ранее в декабре глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что Вооруженные силы России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области.
https://ria.ru/20241217/peregovory-1989769703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке
Расчеты "Мста-С" уничтожили замаскированные орудия ВСУ на Купянском участке
ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Расчеты гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных орудий ВСУ, а также пулеметные точки противника на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные орудия, пулеметные точки и живую силу ВСУ
в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что разведчики выявили замаскированные орудия, пулеметные точки и пехоту ВСУ в лесополосе с помощью дронов.
«
"Получив уточненные координаты, расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" самоходно-артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" навели орудия на цели и уничтожили их", — добавили в министерстве.
При этом корректировку огня и контроль поражения целей также выполняли расчеты БПЛА. В Минобороны подчеркнули, что полученные с беспилотников кадры позволили убедиться в уничтожении всех целей.
Ранее в декабре глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что Вооруженные силы России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области.