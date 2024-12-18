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Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 18.12.2024
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05:15 18.12.2024 (обновлено: 05:23 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/raschety-1989818806.html
Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке
Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 18.12.2024
Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке
Расчеты гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных орудий ВСУ, а также пулеметные... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T05:15:00+03:00
2024-12-18T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Расчеты гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных орудий ВСУ, а также пулеметные точки противника на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны."Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные орудия, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что разведчики выявили замаскированные орудия, пулеметные точки и пехоту ВСУ в лесополосе с помощью дронов.&quot;Получив уточненные координаты, расчеты самоходных гаубиц &quot;Мста-С&quot; самоходно-артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск &quot;Запад&quot; навели орудия на цели и уничтожили их&quot;, — добавили в министерстве.При этом корректировку огня и контроль поражения целей также выполняли расчеты БПЛА. В Минобороны подчеркнули, что полученные с беспилотников кадры позволили убедиться в уничтожении всех целей.Ранее в декабре глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что Вооруженные силы России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области.
https://ria.ru/20241217/peregovory-1989769703.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке

Расчеты "Мста-С" уничтожили замаскированные орудия ВСУ на Купянском участке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С"
Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки Мста-С - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Расчеты гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных орудий ВСУ, а также пулеметные точки противника на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные орудия, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.
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Уточняется, что разведчики выявили замаскированные орудия, пулеметные точки и пехоту ВСУ в лесополосе с помощью дронов.
«

"Получив уточненные координаты, расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" самоходно-артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" навели орудия на цели и уничтожили их", — добавили в министерстве.

При этом корректировку огня и контроль поражения целей также выполняли расчеты БПЛА. В Минобороны подчеркнули, что полученные с беспилотников кадры позволили убедиться в уничтожении всех целей.
Ранее в декабре глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что Вооруженные силы России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области.
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