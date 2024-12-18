https://ria.ru/20241218/raschety-1989818806.html

Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке

Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 18.12.2024

Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке

Расчеты гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных орудий ВСУ, а также пулеметные... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T05:15:00+03:00

2024-12-18T05:15:00+03:00

2024-12-18T05:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Расчеты гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных орудий ВСУ, а также пулеметные точки противника на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны."Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные орудия, пулеметные точки и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что разведчики выявили замаскированные орудия, пулеметные точки и пехоту ВСУ в лесополосе с помощью дронов."Получив уточненные координаты, расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" самоходно-артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" навели орудия на цели и уничтожили их", — добавили в министерстве.При этом корректировку огня и контроль поражения целей также выполняли расчеты БПЛА. В Минобороны подчеркнули, что полученные с беспилотников кадры позволили убедиться в уничтожении всех целей.Ранее в декабре глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что Вооруженные силы России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области.

https://ria.ru/20241217/peregovory-1989769703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность