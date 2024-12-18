https://ria.ru/20241218/rada-1989944571.html

В Раде поддержали создание единой базы данных военнослужащих ВСУ

В Раде поддержали создание единой базы данных военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024

В Раде поддержали создание единой базы данных военнослужащих ВСУ

Украинский парламент принял законопроект, предусматривающий создание единой базы данных военнослужащих ВСУ, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:16:00+03:00

2024-12-18T16:16:00+03:00

2024-12-18T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинский парламент принял законопроект, предусматривающий создание единой базы данных военнослужащих ВСУ, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Законопроект по совершенствованию порядка ведения воинского учета (принят – ред.) в целом - 254 (голоса – ред.). Целью законопроекта является создание единой базы данных о военнослужащих ВСУ и военнослужащих государственной службы специального транспорта, присвоение единого уникального электронного идентификатора для идентификации военнослужащего", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, также документ предусматривает совершенствование порядка функционирования единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241218/mobilizatsiya-1989927309.html

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989819624.html

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украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире