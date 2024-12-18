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В Ростовской области отразили атаку десяти ракет ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:47 18.12.2024 (обновлено: 17:58 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/pvo-1989967926.html
В Ростовской области отразили атаку десяти ракет ВСУ
В Ростовской области отразили атаку десяти ракет ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
В Ростовской области отразили атаку десяти ракет ВСУ
Силы и средства ПВО отразили атаку десяти ракет в Ростовской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:47:00+03:00
2024-12-18T17:58:00+03:00
ростовская область
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
юрий слюсарь
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Силы и средства ПВО отразили атаку десяти ракет в Ростовской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."По уточненным данным, силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет. По информации дежурных служб, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской. На месте работают дежурно-спасательные службы", - написал он.Слюсарь уточнил, что осколками повреждены окна в доме по улице Речная. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент ракеты, место оцеплено."По поступающим оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Информация о разрушениях уточняется", - добавил он.
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ростовская область, вооруженные силы украины, россия, юрий слюсарь
Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку десяти ракет ВСУ

Слюсарь: ПВО отразила атаку десяти ракет ВСУ в Ростовской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Силы и средства ПВО отразили атаку десяти ракет в Ростовской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"По уточненным данным, силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет. По информации дежурных служб, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской. На месте работают дежурно-спасательные службы", - написал он.
Слюсарь уточнил, что осколками повреждены окна в доме по улице Речная. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент ракеты, место оцеплено.
"По поступающим оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Информация о разрушениях уточняется", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВооруженные силы УкраиныРоссияЮрий Слюсарь
 
 
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