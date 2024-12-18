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На прямую линию с Путиным поступило более 1,8 миллиона обращений - РИА Новости, 18.12.2024
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22:30 18.12.2024 (обновлено: 23:12 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/putin-1990012480.html
На прямую линию с Путиным поступило более 1,8 миллиона обращений
На прямую линию с Путиным поступило более 1,8 миллиона обращений - РИА Новости, 18.12.2024
На прямую линию с Путиным поступило более 1,8 миллиона обращений
Количество обращений на прямую линию к Владимиру Путину превысило 1,8 миллиона, следует из статистики, приведенной в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T22:30:00+03:00
2024-12-18T23:12:00+03:00
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию к Владимиру Путину превысило 1,8 миллиона, следует из статистики, приведенной в эфире телеканала "Россия 24".Всего к вечеру среды поступило 1 853 005 вопросов. Чаще всего россияне задают их по телефону — 1 033 975 звонков в кол-центр, а также через СМС — более 435 тысяч сообщений. Через сайт приняли 116 634 обращения, 47 791 — через официальное мобильное приложение. Кроме того, 219 382 вопроса поступили через социальные сети. Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основные обращения, поступающие в этом году, касаются спецоперации и здравоохранения. Кроме того, на повестке будут экономика и транспортная инфраструктура.Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир 19 декабря в полдень по московскому времени. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.Федеральные телеканалы отвели на "Итоги года с Владимиром Путиным" от трех до четырех часов эфирного времени.
https://ria.ru/20241218/putin-1990011244.html
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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, дмитрий песков
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Дмитрий Песков
На прямую линию с Путиным поступило более 1,8 миллиона обращений

Число обращений на прямую линию Путина превысило 1,8 миллиона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию к Владимиру Путину превысило 1,8 миллиона, следует из статистики, приведенной в эфире телеканала "Россия 24".
Всего к вечеру среды поступило 1 853 005 вопросов. Чаще всего россияне задают их по телефону — 1 033 975 звонков в кол-центр, а также через СМС — более 435 тысяч сообщений. Через сайт приняли 116 634 обращения, 47 791 — через официальное мобильное приложение. Кроме того, 219 382 вопроса поступили через социальные сети.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Прямую линию Путина сопроводят эффектом дополненной реальности
22:08
Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основные обращения, поступающие в этом году, касаются спецоперации и здравоохранения. Кроме того, на повестке будут экономика и транспортная инфраструктура.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир 19 декабря в полдень по московскому времени. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
Федеральные телеканалы отвели на "Итоги года с Владимиром Путиным" от трех до четырех часов эфирного времени.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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