На прямую линию с Путиным поступило более 1,8 миллиона обращений
Число обращений на прямую линию Путина превысило 1,8 миллиона
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию к Владимиру Путину превысило 1,8 миллиона, следует из статистики, приведенной в эфире телеканала "Россия 24".
Всего к вечеру среды поступило 1 853 005 вопросов. Чаще всего россияне задают их по телефону — 1 033 975 звонков в кол-центр, а также через СМС — более 435 тысяч сообщений. Через сайт приняли 116 634 обращения, 47 791 — через официальное мобильное приложение. Кроме того, 219 382 вопроса поступили через социальные сети.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основные обращения, поступающие в этом году, касаются спецоперации и здравоохранения. Кроме того, на повестке будут экономика и транспортная инфраструктура.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир 19 декабря в полдень по московскому времени. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
Федеральные телеканалы отвели на "Итоги года с Владимиром Путиным" от трех до четырех часов эфирного времени.