https://ria.ru/20241218/putin-1990012480.html

На прямую линию с Путиным поступило более 1,8 миллиона обращений

На прямую линию с Путиным поступило более 1,8 миллиона обращений - РИА Новости, 18.12.2024

На прямую линию с Путиным поступило более 1,8 миллиона обращений

Количество обращений на прямую линию к Владимиру Путину превысило 1,8 миллиона, следует из статистики, приведенной в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T22:30:00+03:00

2024-12-18T22:30:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию к Владимиру Путину превысило 1,8 миллиона, следует из статистики, приведенной в эфире телеканала "Россия 24".Всего к вечеру среды поступило 1 853 005 вопросов. Чаще всего россияне задают их по телефону — 1 033 975 звонков в кол-центр, а также через СМС — более 435 тысяч сообщений. Через сайт приняли 116 634 обращения, 47 791 — через официальное мобильное приложение. Кроме того, 219 382 вопроса поступили через социальные сети. Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основные обращения, поступающие в этом году, касаются спецоперации и здравоохранения. Кроме того, на повестке будут экономика и транспортная инфраструктура.Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир 19 декабря в полдень по московскому времени. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.Федеральные телеканалы отвели на "Итоги года с Владимиром Путиным" от трех до четырех часов эфирного времени.

https://ria.ru/20241218/putin-1990011244.html

https://ria.ru/20241218/peskov-1990010878.html

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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, дмитрий песков