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Прямую линию Путина сопроводят эффектом дополненной реальности - РИА Новости, 18.12.2024
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22:08 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/putin-1990011244.html
Прямую линию Путина сопроводят эффектом дополненной реальности
Прямую линию Путина сопроводят эффектом дополненной реальности - РИА Новости, 18.12.2024
Прямую линию Путина сопроводят эффектом дополненной реальности
Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году будет сопровождаться эффектом дополненной реальности - в зале будут демонстрировать данные статистики и... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T22:08:00+03:00
2024-12-18T22:08:00+03:00
россия
общество
технологии
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году будет сопровождаться эффектом дополненной реальности - в зале будут демонстрировать данные статистики и стоп-кадры видеозвонков от россиян, сообщил Первый канал. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше 1,7 миллиона обращений и вопросов. Для их обработки впервые применяется искусственный интеллект от Сбера GigaChat. "Нововведение этого года - экранов в зале стало меньше, вместо этого зритель увидит дополненную реальность. Фактически в воздухе будут парить цифры статистики, которую предоставил GigaChat, и даже стоп-кадры видеозвонков", - рассказали в эфире телеканала о подготовке зала, где пройдет совмещенная с пресс-конференцией прямая линия. Как отметил технический директор мероприятия Дмитрий Антиповский, для создания эффекта дополненной реальности на потолке зала установлены метки, каждая из которых имеет свой адрес. "По этому адресу прописывается картинка, и она располагается в определенной точке зала. Все увидят это по телевидению", - уточнил специалист. Как отметил Первый канал, в зале Гостиного двора почти все готово к прямой линии. Там разместили П-образный стол, за которым уже стоит кресло для президента, а рядом - два места для соведущих. Несколько рядов стульев уже расставили и для журналистов. Сам зал, как отметили в эфире, оформлен в цвете "мусс мокко", который институт цвета Pantone объявил главным цветом 2025 года.
https://ria.ru/20241218/peskov-1990010878.html
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россия, общество, технологии, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Общество, Технологии, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Прямую линию Путина сопроводят эффектом дополненной реальности

В зале на прямой линии путина покажут данные с эффектом дополненной реальности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году будет сопровождаться эффектом дополненной реальности - в зале будут демонстрировать данные статистики и стоп-кадры видеозвонков от россиян, сообщил Первый канал.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше 1,7 миллиона обращений и вопросов. Для их обработки впервые применяется искусственный интеллект от Сбера GigaChat.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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"Нововведение этого года - экранов в зале стало меньше, вместо этого зритель увидит дополненную реальность. Фактически в воздухе будут парить цифры статистики, которую предоставил GigaChat, и даже стоп-кадры видеозвонков", - рассказали в эфире телеканала о подготовке зала, где пройдет совмещенная с пресс-конференцией прямая линия.
Как отметил технический директор мероприятия Дмитрий Антиповский, для создания эффекта дополненной реальности на потолке зала установлены метки, каждая из которых имеет свой адрес.
"По этому адресу прописывается картинка, и она располагается в определенной точке зала. Все увидят это по телевидению", - уточнил специалист.
Как отметил Первый канал, в зале Гостиного двора почти все готово к прямой линии. Там разместили П-образный стол, за которым уже стоит кресло для президента, а рядом - два места для соведущих. Несколько рядов стульев уже расставили и для журналистов.
Сам зал, как отметили в эфире, оформлен в цвете "мусс мокко", который институт цвета Pantone объявил главным цветом 2025 года.
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РоссияОбществоТехнологииВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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