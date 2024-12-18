https://ria.ru/20241218/putin-1990011244.html

Прямую линию Путина сопроводят эффектом дополненной реальности

Прямую линию Путина сопроводят эффектом дополненной реальности - РИА Новости, 18.12.2024

Прямую линию Путина сопроводят эффектом дополненной реальности

Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году будет сопровождаться эффектом дополненной реальности - в зале будут демонстрировать данные статистики и... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T22:08:00+03:00

2024-12-18T22:08:00+03:00

2024-12-18T22:08:00+03:00

россия

общество

технологии

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989978295_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_a598c16e09ee667fcf856908247d2630.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Прямая линия президента РФ Владимира Путина в этом году будет сопровождаться эффектом дополненной реальности - в зале будут демонстрировать данные статистики и стоп-кадры видеозвонков от россиян, сообщил Первый канал. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше 1,7 миллиона обращений и вопросов. Для их обработки впервые применяется искусственный интеллект от Сбера GigaChat. "Нововведение этого года - экранов в зале стало меньше, вместо этого зритель увидит дополненную реальность. Фактически в воздухе будут парить цифры статистики, которую предоставил GigaChat, и даже стоп-кадры видеозвонков", - рассказали в эфире телеканала о подготовке зала, где пройдет совмещенная с пресс-конференцией прямая линия. Как отметил технический директор мероприятия Дмитрий Антиповский, для создания эффекта дополненной реальности на потолке зала установлены метки, каждая из которых имеет свой адрес. "По этому адресу прописывается картинка, и она располагается в определенной точке зала. Все увидят это по телевидению", - уточнил специалист. Как отметил Первый канал, в зале Гостиного двора почти все готово к прямой линии. Там разместили П-образный стол, за которым уже стоит кресло для президента, а рядом - два места для соведущих. Несколько рядов стульев уже расставили и для журналистов. Сам зал, как отметили в эфире, оформлен в цвете "мусс мокко", который институт цвета Pantone объявил главным цветом 2025 года.

https://ria.ru/20241218/peskov-1990010878.html

https://ria.ru/20241213/voprosy-1989142914.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, технологии, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024