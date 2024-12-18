https://ria.ru/20241218/putin-1990006575.html
В "Дзене" появился раздел "Прямая линия"
В "Дзене" появился раздел "Прямая линия" - РИА Новости, 18.12.2024
В "Дзене" появился раздел "Прямая линия"
Раздел "Прямая линия" в преддверии пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T21:28:00+03:00
2024-12-18T21:28:00+03:00
2024-12-18T22:08:00+03:00
общество
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Раздел "Прямая линия" в преддверии пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА Новости. Раздел идет сразу после вкладок "Главное" и "Москва", в нем отображаются новости, посвященные грядущей прямой линии - например, о самых популярных вопросах, формате выступления, подготовке к мероприятию. При переходе внутрь раздела перед пользователем появляется сама трансляция из VK с обратным отсчетом, главное и новости по теме, а также материалы по этому поводу от авторов "Дзена". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
https://ria.ru/20241218/putin-1989879903.html
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общество, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
В "Дзене" появился раздел "Прямая линия"
В "Дзене" появился раздел "Прямая линия" перед пресс-конференцией Путина