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В "Дзене" появился раздел "Прямая линия" - РИА Новости, 18.12.2024
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21:28 18.12.2024 (обновлено: 22:08 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/putin-1990006575.html
В "Дзене" появился раздел "Прямая линия"
В "Дзене" появился раздел "Прямая линия" - РИА Новости, 18.12.2024
В "Дзене" появился раздел "Прямая линия"
Раздел "Прямая линия" в преддверии пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T21:28:00+03:00
2024-12-18T22:08:00+03:00
общество
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Раздел "Прямая линия" в преддверии пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА Новости. Раздел идет сразу после вкладок "Главное" и "Москва", в нем отображаются новости, посвященные грядущей прямой линии - например, о самых популярных вопросах, формате выступления, подготовке к мероприятию. При переходе внутрь раздела перед пользователем появляется сама трансляция из VK с обратным отсчетом, главное и новости по теме, а также материалы по этому поводу от авторов "Дзена". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
https://ria.ru/20241218/putin-1989879903.html
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РИА Новости
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общество, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
В "Дзене" появился раздел "Прямая линия"

В "Дзене" появился раздел "Прямая линия" перед пресс-конференцией Путина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Раздел "Прямая линия" в преддверии пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Раздел идет сразу после вкладок "Главное" и "Москва", в нем отображаются новости, посвященные грядущей прямой линии - например, о самых популярных вопросах, формате выступления, подготовке к мероприятию.
При переходе внутрь раздела перед пользователем появляется сама трансляция из VK с обратным отсчетом, главное и новости по теме, а также материалы по этому поводу от авторов "Дзена".
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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ОбществоВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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