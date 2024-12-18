https://ria.ru/20241218/putin-1990006575.html

В "Дзене" появился раздел "Прямая линия"

В "Дзене" появился раздел "Прямая линия" - РИА Новости, 18.12.2024

В "Дзене" появился раздел "Прямая линия"

Раздел "Прямая линия" в преддверии пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T21:28:00+03:00

2024-12-18T21:28:00+03:00

2024-12-18T22:08:00+03:00

общество

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988586191_0:180:3077:1911_1920x0_80_0_0_0e95c5ba43246fea879c3a9b04014546.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Раздел "Прямая линия" в преддверии пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина появился в "Дзене", обратил внимание корреспондент РИА Новости. Раздел идет сразу после вкладок "Главное" и "Москва", в нем отображаются новости, посвященные грядущей прямой линии - например, о самых популярных вопросах, формате выступления, подготовке к мероприятию. При переходе внутрь раздела перед пользователем появляется сама трансляция из VK с обратным отсчетом, главное и новости по теме, а также материалы по этому поводу от авторов "Дзена". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20241218/putin-1989879903.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024