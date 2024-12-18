https://ria.ru/20241218/putin-1989999382.html

Путин на прямой линии может высказаться о событиях в Грузии

Путин на прямой линии может высказаться о событиях в Грузии - РИА Новости, 18.12.2024

Путин на прямой линии может высказаться о событиях в Грузии

Президент России Владимир Путин во время прямой линии может ответить на вопросы о событиях в Грузии при соответствующем интересе журналистов, заявил... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:43:00+03:00

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протесты в грузии — 2024

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время прямой линии может ответить на вопросы о событиях в Грузии при соответствующем интересе журналистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков в интервью "России 24" прокомментировал ситуацию, которая складывается в Грузии на фоне президентских выборов, отметив, что Москва фиксирует вмешательство в грузинские дела со стороны европейских стран. "При соответствующем интересе со стороны журналистов президент ответит на все вопросы", - сказал Песков, комментируя события в Грузии, посоветовав набраться терпения. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20241218/peskov-1989996069.html

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