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Путин перед прямой линией обновляет базу знаний по экономике, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
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19:53 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/putin-1989991722.html
Путин перед прямой линией обновляет базу знаний по экономике, заявил Песков
Путин перед прямой линией обновляет базу знаний по экономике, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
Путин перед прямой линией обновляет базу знаний по экономике, заявил Песков
Президент России Владимир Путин каждый раз ответственно готовится к прямой линии, обновляет свою базу знаний по всем отраслям экономики, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:53:00+03:00
2024-12-18T19:53:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин каждый раз ответственно готовится к прямой линии, обновляет свою базу знаний по всем отраслям экономики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Президент очень ответственно готовится каждый раз и обновляет всю свою базу знаний по всем отраслям нашей экономики", - сказал Песков, комментируя подготовку Путина к прямой линии.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин перед прямой линией обновляет базу знаний по экономике, заявил Песков

Песков: Путин при подготовке к прямой линии обновляет базу знаний по экономике

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин каждый раз ответственно готовится к прямой линии, обновляет свою базу знаний по всем отраслям экономики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"Президент очень ответственно готовится каждый раз и обновляет всю свою базу знаний по всем отраслям нашей экономики", - сказал Песков, комментируя подготовку Путина к прямой линии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Вчера, 17:44
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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