https://ria.ru/20241218/putin-1989991722.html

Путин перед прямой линией обновляет базу знаний по экономике, заявил Песков

Путин перед прямой линией обновляет базу знаний по экономике, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024

Путин перед прямой линией обновляет базу знаний по экономике, заявил Песков

Президент России Владимир Путин каждый раз ответственно готовится к прямой линии, обновляет свою базу знаний по всем отраслям экономики, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:53:00+03:00

2024-12-18T19:53:00+03:00

2024-12-18T19:53:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин каждый раз ответственно готовится к прямой линии, обновляет свою базу знаний по всем отраслям экономики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Президент очень ответственно готовится каждый раз и обновляет всю свою базу знаний по всем отраслям нашей экономики", - сказал Песков, комментируя подготовку Путина к прямой линии.

https://ria.ru/20241218/putin-1989966933.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024