https://ria.ru/20241218/putin-1989990352.html

Путин лично просматривает многие обращения на прямую линию, заявил Песков

Путин лично просматривает многие обращения на прямую линию, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024

Путин лично просматривает многие обращения на прямую линию, заявил Песков

Президент России Владимир Путин всегда лично просматривает достаточно большое количество обращений к прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:41:00+03:00

2024-12-18T19:41:00+03:00

2024-12-18T19:44:00+03:00

владимир путин

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общество

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда лично просматривает достаточно большое количество обращений к прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он отметил, что президент при подготовке к этому мероприятию получает много папок - здесь нет какого-то одного итогового документа."Он получает с самого начала непосредственно обращения граждан, каждое распечатано на отдельном листе. И он имеет возможность некоторые из них посмотреть. Он всегда делает это и достаточно много смотрит сам. Это дает очень хорошую обратную связь от граждан", - сказал Песков в интервью "Известиям".Пресс-секретарь президента добавил, что при подготовке к прямой линии Путин также использует большое количество справочных материалов, в том числе статистические показатели и справки по различным отраслям.

https://ria.ru/20241218/liniya-1989968448.html

https://ria.ru/20241218/putin-1989966933.html

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владимир путин, россия, общество, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным — 2024