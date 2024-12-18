https://ria.ru/20241218/putin-1989990352.html
Путин лично просматривает многие обращения на прямую линию, заявил Песков
Путин лично просматривает многие обращения на прямую линию, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
Путин лично просматривает многие обращения на прямую линию, заявил Песков
Президент России Владимир Путин всегда лично просматривает достаточно большое количество обращений к прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:41:00+03:00
2024-12-18T19:41:00+03:00
2024-12-18T19:44:00+03:00
владимир путин
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда лично просматривает достаточно большое количество обращений к прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он отметил, что президент при подготовке к этому мероприятию получает много папок - здесь нет какого-то одного итогового документа."Он получает с самого начала непосредственно обращения граждан, каждое распечатано на отдельном листе. И он имеет возможность некоторые из них посмотреть. Он всегда делает это и достаточно много смотрит сам. Это дает очень хорошую обратную связь от граждан", - сказал Песков в интервью "Известиям".Пресс-секретарь президента добавил, что при подготовке к прямой линии Путин также использует большое количество справочных материалов, в том числе статистические показатели и справки по различным отраслям.
https://ria.ru/20241218/liniya-1989968448.html
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владимир путин, россия, общество, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Владимир Путин, Россия, Общество, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин лично просматривает многие обращения на прямую линию, заявил Песков
Песков: Путин всегда лично просматривает большое число обращений на прямую линию