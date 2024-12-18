https://ria.ru/20241218/putin-1989986159.html

Супруги из Италии обратились на прямую линию Путина за гражданством России

Супруги из Италии обратились на прямую линию Путина за гражданством России - РИА Новости, 18.12.2024

Супруги из Италии обратились на прямую линию Путина за гражданством России

Супружеская пара из Италии обратилась в колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина за помощью в получении российского гражданства, сообщил телеканал РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:07:00+03:00

2024-12-18T19:07:00+03:00

2024-12-18T19:07:00+03:00

италия

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Супружеская пара из Италии обратилась в колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина за помощью в получении российского гражданства, сообщил телеканал "Россия 24". "Многие задаются вопросом, чего хотят граждане Евросоюза. В основном звонят наши соотечественники, которые хотят к нам переехать, и просят Владимира Путина помочь им получить российское гражданство. К президенту обратилась супружеская пара из Италии", - рассказали в эфире телеканала о работе колл-центра прямой линии. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20241218/putin-1989879903.html

италия

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италия, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, общество