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Супруги из Италии обратились на прямую линию Путина за гражданством России
Супруги из Италии обратились на прямую линию Путина за гражданством России - РИА Новости, 18.12.2024
Супруги из Италии обратились на прямую линию Путина за гражданством России
Супружеская пара из Италии обратилась в колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина за помощью в получении российского гражданства, сообщил телеканал РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:07:00+03:00
2024-12-18T19:07:00+03:00
2024-12-18T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Супружеская пара из Италии обратилась в колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина за помощью в получении российского гражданства, сообщил телеканал "Россия 24". "Многие задаются вопросом, чего хотят граждане Евросоюза. В основном звонят наши соотечественники, которые хотят к нам переехать, и просят Владимира Путина помочь им получить российское гражданство. К президенту обратилась супружеская пара из Италии", - рассказали в эфире телеканала о работе колл-центра прямой линии. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
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италия, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, общество
Италия, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, Общество
Супруги из Италии обратились на прямую линию Путина за гражданством России
"Россия-24": супруги из Италии обратились на линию Путина за гражданством РФ