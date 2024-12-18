Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина
Песков: основные вопросы к прямой линии Путина касаются СВО и здравоохранения
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Основные вопросы, поступающие в этом году к прямой линии с Владимиром Путиным, касаются спецоперации и здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
"Вопросы, связанные со специальной военной операцией, <...> с обеспечением тех, кто воюет сейчас на "передке", с обеспечением инвалидов, это и вопросы здравоохранения", — сказал он.
Как уточнил Песков, экономика и транспортная инфраструктура также будут на повестке прямой линии главы государства.
"Проведение таких мероприятий для него (Владимира Путина. — Прим. ред.) — очень ответственная задача, и президент каждый раз очень скрупулезно готовится", — подчеркнул пресс-секретарь.
Он добавил, что к прямой линии также готовятся министерства, ведомства и правительство, с которыми российский лидер находится на постоянной связи и запрашивает справки.
В среду представитель Кремля посетил кол-центр, где собирают обращения россиян, и поблагодарил волонтеров за работу.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир 19 декабря в полдень по московскому времени. Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
Многие обращения россиян к прямой линии Путина уже выполнили
16 декабря, 11:40