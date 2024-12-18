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Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина - РИА Новости, 18.12.2024
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17:44 18.12.2024 (обновлено: 22:28 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/putin-1989966933.html
Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина
Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина - РИА Новости, 18.12.2024
Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина
Основные вопросы, поступающие в этом году к прямой линии с Владимиром Путиным, касаются спецоперации и здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:44:00+03:00
2024-12-18T22:28:00+03:00
владимир путин
общество
россия
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Основные вопросы, поступающие в этом году к прямой линии с Владимиром Путиным, касаются спецоперации и здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Вопросы, связанные со специальной военной операцией, &lt;...&gt; с обеспечением тех, кто воюет сейчас на "передке", с обеспечением инвалидов, это и вопросы здравоохранения", — сказал он.Как уточнил Песков, экономика и транспортная инфраструктура также будут на повестке прямой линии главы государства."Проведение таких мероприятий для него (Владимира Путина. — Прим. ред.) — очень ответственная задача, и президент каждый раз очень скрупулезно готовится", — подчеркнул пресс-секретарь.Он добавил, что к прямой линии также готовятся министерства, ведомства и правительство, с которыми российский лидер находится на постоянной связи и запрашивает справки.Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир 19 декабря в полдень по московскому времени. Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
https://ria.ru/20241218/putin-1989920512.html
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владимир путин, общество, россия, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Владимир Путин, Общество, Россия, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина

Песков: основные вопросы к прямой линии Путина касаются СВО и здравоохранения

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Основные вопросы, поступающие в этом году к прямой линии с Владимиром Путиным, касаются спецоперации и здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
"Вопросы, связанные со специальной военной операцией, <...> с обеспечением тех, кто воюет сейчас на "передке", с обеспечением инвалидов, это и вопросы здравоохранения", — сказал он.
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Как уточнил Песков, экономика и транспортная инфраструктура также будут на повестке прямой линии главы государства.
"Проведение таких мероприятий для него (Владимира Путина. — Прим. ред.) — очень ответственная задача, и президент каждый раз очень скрупулезно готовится", — подчеркнул пресс-секретарь.
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Он добавил, что к прямой линии также готовятся министерства, ведомства и правительство, с которыми российский лидер находится на постоянной связи и запрашивает справки.

В среду представитель Кремля посетил кол-центр, где собирают обращения россиян, и поблагодарил волонтеров за работу.

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир 19 декабря в полдень по московскому времени. Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
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