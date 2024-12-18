https://ria.ru/20241218/putin-1989966933.html

Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина

Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина - РИА Новости, 18.12.2024

Песков назвал основные темы вопросов к прямой линии Путина

Основные вопросы, поступающие в этом году к прямой линии с Владимиром Путиным, касаются спецоперации и здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:44:00+03:00

2024-12-18T17:44:00+03:00

2024-12-18T22:28:00+03:00

владимир путин

общество

россия

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989507250_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_11d263cebc07e8ad4d7d632808ff9479.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Основные вопросы, поступающие в этом году к прямой линии с Владимиром Путиным, касаются спецоперации и здравоохранения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Вопросы, связанные со специальной военной операцией, <...> с обеспечением тех, кто воюет сейчас на "передке", с обеспечением инвалидов, это и вопросы здравоохранения", — сказал он.Как уточнил Песков, экономика и транспортная инфраструктура также будут на повестке прямой линии главы государства."Проведение таких мероприятий для него (Владимира Путина. — Прим. ред.) — очень ответственная задача, и президент каждый раз очень скрупулезно готовится", — подчеркнул пресс-секретарь.Он добавил, что к прямой линии также готовятся министерства, ведомства и правительство, с которыми российский лидер находится на постоянной связи и запрашивает справки.Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир 19 декабря в полдень по московскому времени. Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.

https://ria.ru/20241218/putin-1989920512.html

https://ria.ru/20241218/liniya-1989968448.html

https://ria.ru/20241216/putin-1989400580.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество, россия, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным — 2024