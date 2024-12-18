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Телеканалы отвели на "Итоги года с Путиным" от трех до четырех часов - РИА Новости, 18.12.2024
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14:43 18.12.2024 (обновлено: 15:22 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/putin-1989920512.html
Телеканалы отвели на "Итоги года с Путиным" от трех до четырех часов
Телеканалы отвели на "Итоги года с Путиным" от трех до четырех часов - РИА Новости, 18.12.2024
Телеканалы отвели на "Итоги года с Путиным" от трех до четырех часов
Федеральные телеканалы отвели на "Итоги года с Владимиром Путиным" от трех до четырех часов эфирного времени. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:43:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Федеральные телеканалы отвели на "Итоги года с Владимиром Путиным" от трех до четырех часов эфирного времени.Как следует из программы телепередач, Первый канал, "Россия 1", НТВ, Пятый канал, ОТР, РЕН ТВ закладывают на трансляцию прямой линии президента три часа — с 12:00 до 15:00. Телеканал "Мир" предусмотрел четыре часа — с 12:00 до 16:00. Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир 19 декабря. Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.Всего на утро среды к прямой линии поступило 1 539 761 обращение.
https://ria.ru/20241217/putin-1989772464.html
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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Телеканалы отвели на "Итоги года с Путиным" от трех до четырех часов

Телеканалы отвели на "Итоги года с Путиным" от 3 до 4 часов эфирного времени

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрограмма "Итоги года с Владимиром Путиным"
Программа Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Федеральные телеканалы отвели на "Итоги года с Владимиром Путиным" от трех до четырех часов эфирного времени.
Как следует из программы телепередач, Первый канал, "Россия 1", НТВ, Пятый канал, ОТР, РЕН ТВ закладывают на трансляцию прямой линии президента три часа — с 12:00 до 15:00. Телеканал "Мир" предусмотрел четыре часа — с 12:00 до 16:00.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
ИИ назвал темы прямой линии с Путиным, волнующие россиян разных возрастов
17 декабря, 18:58

В прошлом году программа "Итоги года с Владимиром Путиным" продлилась четыре часа четыре минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов.

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир 19 декабря. Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
Всего на утро среды к прямой линии поступило 1 539 761 обращение.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Многие обращения россиян к прямой линии Путина уже выполнили
16 декабря, 11:40
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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