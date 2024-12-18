https://ria.ru/20241218/putin-1989920512.html

Телеканалы отвели на "Итоги года с Путиным" от трех до четырех часов

Телеканалы отвели на "Итоги года с Путиным" от трех до четырех часов - РИА Новости, 18.12.2024

Телеканалы отвели на "Итоги года с Путиным" от трех до четырех часов

Федеральные телеканалы отвели на "Итоги года с Владимиром Путиным" от трех до четырех часов эфирного времени. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:43:00+03:00

2024-12-18T14:43:00+03:00

2024-12-18T15:22:00+03:00

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Федеральные телеканалы отвели на "Итоги года с Владимиром Путиным" от трех до четырех часов эфирного времени.Как следует из программы телепередач, Первый канал, "Россия 1", НТВ, Пятый канал, ОТР, РЕН ТВ закладывают на трансляцию прямой линии президента три часа — с 12:00 до 15:00. Телеканал "Мир" предусмотрел четыре часа — с 12:00 до 16:00. Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир 19 декабря. Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.Всего на утро среды к прямой линии поступило 1 539 761 обращение.

https://ria.ru/20241217/putin-1989772464.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным