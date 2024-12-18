Телеканалы отвели на "Итоги года с Путиным" от трех до четырех часов
Телеканалы отвели на "Итоги года с Путиным" от 3 до 4 часов эфирного времени
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрограмма "Итоги года с Владимиром Путиным"
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Федеральные телеканалы отвели на "Итоги года с Владимиром Путиным" от трех до четырех часов эфирного времени.
Как следует из программы телепередач, Первый канал, "Россия 1", НТВ, Пятый канал, ОТР, РЕН ТВ закладывают на трансляцию прямой линии президента три часа — с 12:00 до 15:00. Телеканал "Мир" предусмотрел четыре часа — с 12:00 до 16:00.
В прошлом году программа "Итоги года с Владимиром Путиным" продлилась четыре часа четыре минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир 19 декабря. Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
Всего на утро среды к прямой линии поступило 1 539 761 обращение.
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