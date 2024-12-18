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В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии - РИА Новости, 18.12.2024
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12:11 18.12.2024 (обновлено: 12:21 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/putin-1989879903.html
В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии
В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии - РИА Новости, 18.12.2024
В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии
Президент России Владимир Путин продолжает готовиться к прямой линии, получает данные от кабмина, проводит совещания с руководством администрации президента,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:11:00+03:00
2024-12-18T12:21:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает готовиться к прямой линии, получает данные от кабмина, проводит совещания с руководством администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он сообщил, что Путин в среду работает в Кремле и проводит встречи непубличного характера."Главным образом президент (готовится - ред.) к подведению итогов года (в ходе - ред.) пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Он работает, смотрит массив обращений граждан и традиционно получает информацию от министров, от вице-премьеров по разным темам. Собственно освежает данные, (проводит - ред.) постоянные совещания с руководством администрации (президента - ред.). Обычный процесс, весьма напряженный процесс подготовки", - сказал Песков журналистам.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, дмитрий песков, политика
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии

Песков: Путин готовится к прямой линии, получает данные и проводит совещания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает готовиться к прямой линии, получает данные от кабмина, проводит совещания с руководством администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он сообщил, что Путин в среду работает в Кремле и проводит встречи непубличного характера.
«
"Главным образом президент (готовится - ред.) к подведению итогов года (в ходе - ред.) пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Он работает, смотрит массив обращений граждан и традиционно получает информацию от министров, от вице-премьеров по разным темам. Собственно освежает данные, (проводит - ред.) постоянные совещания с руководством администрации (президента - ред.). Обычный процесс, весьма напряженный процесс подготовки", - сказал Песков журналистам.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.
Президент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
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