https://ria.ru/20241218/putin-1989879903.html

В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии

В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии - РИА Новости, 18.12.2024

В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии

Президент России Владимир Путин продолжает готовиться к прямой линии, получает данные от кабмина, проводит совещания с руководством администрации президента,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:11:00+03:00

2024-12-18T12:11:00+03:00

2024-12-18T12:21:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает готовиться к прямой линии, получает данные от кабмина, проводит совещания с руководством администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он сообщил, что Путин в среду работает в Кремле и проводит встречи непубличного характера."Главным образом президент (готовится - ред.) к подведению итогов года (в ходе - ред.) пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Он работает, смотрит массив обращений граждан и традиционно получает информацию от министров, от вице-премьеров по разным темам. Собственно освежает данные, (проводит - ред.) постоянные совещания с руководством администрации (президента - ред.). Обычный процесс, весьма напряженный процесс подготовки", - сказал Песков журналистам.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.

https://ria.ru/20241218/liniya-1989859759.html

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Ольга Фомченкова

прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, дмитрий песков, политика