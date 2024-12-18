В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии
Песков: Путин готовится к прямой линии, получает данные и проводит совещания
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает готовиться к прямой линии, получает данные от кабмина, проводит совещания с руководством администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он сообщил, что Путин в среду работает в Кремле и проводит встречи непубличного характера.
«
"Главным образом президент (готовится - ред.) к подведению итогов года (в ходе - ред.) пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Он работает, смотрит массив обращений граждан и традиционно получает информацию от министров, от вице-премьеров по разным темам. Собственно освежает данные, (проводит - ред.) постоянные совещания с руководством администрации (президента - ред.). Обычный процесс, весьма напряженный процесс подготовки", - сказал Песков журналистам.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.