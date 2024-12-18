https://ria.ru/20241218/ptitsy-1989823476.html

Биолог рассказал о последствиях разлива нефтепродуктов в районе Анапы

Биолог рассказал о последствиях разлива нефтепродуктов в районе Анапы - РИА Новости, 18.12.2024

Биолог рассказал о последствиях разлива нефтепродуктов в районе Анапы

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным, есть буквально два-три дня, чтобы собрать испачканных... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T06:28:00+03:00

2024-12-18T06:28:00+03:00

2024-12-18T06:28:00+03:00

анапа

черное море

россия

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным, есть буквально два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО "Зелёная цивилизация" Дмитрий Федоров. "Аварийный разлив нефтепродуктов в прибрежной части акватории Черного моря в районе крушения танкеров уже негативно сказывается на состоянии орнитофауны, так как этот район является местом концентрации зимующих водоплавающих и околоводных птиц. Например, в районе заповедника "Утриш" и прилегающей морской акватории орнитологи ежегодно учитывают до 300 тысяч особей околоводных птиц, относящихся к 50 видам, в том числе редким и исчезающим, внесенным в Красные книги России и Краснодарского края", - сказал Фёдоров. К редким видам относятся чернозобая гагара, малая поганка, чомга, большой баклан, лебедь-шипун, лысуха, черноголовый хохотун, клуша и другие виды чаек, уточнил эксперт. По его словам, нефтепродукты, которые попали в морскую воду, легко прилипают к перьям водоплавающих птиц, лишая их возможности свободно плавать и летать, а также добывать пищу. Животные, которые испачкались в мазуте, как правило, пытаются самостоятельно его очищать с оперения клювом, тем самым проглатывая его частицы и получая дополнительную интоксикацию. "Сильно испачканные мазутом птицы уже не смогут вернуться в природную среду, пока весной не перелиняют. Есть буквально пара-тройка дней, чтобы попытаться собрать на побережье птиц, испачканных мазутом, и попробовать их спасти", - заявил Фёдоров. Он подчеркнул, что это возможно лишь в специализированной лечебнице, где за животными потребуется длительный профессиональный уход, лечение и кормление. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка до станицы Благовещенской в Анапе.

https://ria.ru/20241217/anapa-1989788781.html

https://ria.ru/20241218/anapa-1989815189.html

https://ria.ru/20241217/kuban-1989729266.html

анапа

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анапа, черное море, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия