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Проводник пострадал при столкновении поездов в Мурманской области
Проводник пострадал при столкновении поездов в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024
Проводник пострадал при столкновении поездов в Мурманской области
Один проводник пострадал при столкновении поездов в Мурманской области, члены локомотивной бригады, куда входят машинист и его помощник, не пострадали, следует... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:48:00+03:00
2024-12-18T18:48:00+03:00
2024-12-18T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Один проводник пострадал при столкновении поездов в Мурманской области, члены локомотивной бригады, куда входят машинист и его помощник, не пострадали, следует из сообщения РЖД. В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны. По последним данным МЧС, пострадали 14 человек. Возбуждено уголовное дело. "Среди пострадавших 11 человек, в том числе 4 находятся в тяжёлом состоянии, из них один проводник. Им оказывается необходимая медицинская помощь... Пострадавших среди членов локомотивных бригад нет. Проводники оказывают пассажирам необходимое содействие и помощь", - говорится в сообщении РЖД.
https://ria.ru/20241218/poezda-1989955664.html
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происшествия, мурманская область, мурманск, санкт-петербург, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Санкт-Петербург, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Проводник пострадал при столкновении поездов в Мурманской области
Один проводник пострадал при столкновении поездов в Мурманской области