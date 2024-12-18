https://ria.ru/20241218/provodnik-1989982488.html

Проводник пострадал при столкновении поездов в Мурманской области

Проводник пострадал при столкновении поездов в Мурманской области - РИА Новости, 18.12.2024

Проводник пострадал при столкновении поездов в Мурманской области

Один проводник пострадал при столкновении поездов в Мурманской области, члены локомотивной бригады, куда входят машинист и его помощник, не пострадали, следует... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:48:00+03:00

2024-12-18T18:48:00+03:00

2024-12-18T18:48:00+03:00

происшествия

мурманская область

мурманск

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Один проводник пострадал при столкновении поездов в Мурманской области, члены локомотивной бригады, куда входят машинист и его помощник, не пострадали, следует из сообщения РЖД. В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны. По последним данным МЧС, пострадали 14 человек. Возбуждено уголовное дело. "Среди пострадавших 11 человек, в том числе 4 находятся в тяжёлом состоянии, из них один проводник. Им оказывается необходимая медицинская помощь... Пострадавших среди членов локомотивных бригад нет. Проводники оказывают пассажирам необходимое содействие и помощь", - говорится в сообщении РЖД.

https://ria.ru/20241218/poezda-1989955664.html

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происшествия, мурманская область, мурманск, санкт-петербург, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)