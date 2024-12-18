https://ria.ru/20241218/prigovor-1989949049.html

Убийцу отца спикера РПЦ Легойды приговорили к пожизненному сроку

Убийцу отца спикера РПЦ Легойды приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 18.12.2024

Убийцу отца спикера РПЦ Легойды приговорили к пожизненному сроку

В Подмосковье суд приговорил к пожизненному сроку убийцу отца спикера РПЦ Владимира Легойды, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка СК России. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:31:00+03:00

2024-12-18T16:31:00+03:00

2024-12-18T17:38:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

брянская область

владимир легойда

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

московский патриархат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989949425_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62a18e400714510e6e00c9f7042a311f.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Подмосковье суд приговорил к пожизненному сроку убийцу отца спикера РПЦ Владимира Легойды, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка СК России."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего мужчины, признанного виновным в убийстве 90-летнего пенсионера, а также использовании заведомо подложного документа, разбое и неправомерном завладении автомобилем. <...> Приговором мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в заявлении.По данным следствия, инцидент произошел 29 декабря 2023 года в Ленинском городском округе рядом с продуктовым магазином. Уроженец Брянской области уговорил незнакомого пенсионера довезти его на автомобиле до ближайшего банкомата. Проехав некоторое расстояние, злоумышленник напал на пожилого мужчину с ножом и похитил не менее 100 тысяч рублей. Далее он пересел на водительское сиденье, отъехал в лесной массив, где оставил тело потерпевшего и скрылся."Также установлено, что в октябре и декабре прошлого года осужденный, находясь на территории Москвы и Московской области, нашел два паспорта граждан России и внес в них незаконные изменения, вырезав фотографию владельцев и вклеив на их место свою для дальнейшего использования", — добавили в ведомстве. Уголовное дело об убийстве пенсионера в Ленинском городском округе Московской области возбудили в декабре прошлого года. Как позднее уточнили РИА Новости в силовых структурах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды. Тогда же и арестовали подозреваемого.

https://ria.ru/20241217/tula-1989797093.html

https://ria.ru/20241217/ubiystvo-1989769070.html

россия

московская область (подмосковье)

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Адам Щербаков, убивший 90-летнего отца представителя РПЦ Легойды, в зале суда Подмосковный суд приговорил к пожизненному сроку Адама Щербакова, год назад убившего 90-летнего отца представителя РПЦ Владимира Легойды. Щербаков пошел на преступление из-за 100 тысяч рублей, но столкнулся с сопротивлением пожилого мужчины и в итоге его убил. 2024-12-18T16:31 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), брянская область, владимир легойда, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, московский патриархат