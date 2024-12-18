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Убийцу отца спикера РПЦ Легойды приговорили к пожизненному сроку
Убийцу отца спикера РПЦ Легойды приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 18.12.2024
Убийцу отца спикера РПЦ Легойды приговорили к пожизненному сроку
В Подмосковье суд приговорил к пожизненному сроку убийцу отца спикера РПЦ Владимира Легойды, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка СК России. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:31:00+03:00
2024-12-18T16:31:00+03:00
2024-12-18T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Подмосковье суд приговорил к пожизненному сроку убийцу отца спикера РПЦ Владимира Легойды, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка СК России."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего мужчины, признанного виновным в убийстве 90-летнего пенсионера, а также использовании заведомо подложного документа, разбое и неправомерном завладении автомобилем. <...> Приговором мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в заявлении.По данным следствия, инцидент произошел 29 декабря 2023 года в Ленинском городском округе рядом с продуктовым магазином. Уроженец Брянской области уговорил незнакомого пенсионера довезти его на автомобиле до ближайшего банкомата. Проехав некоторое расстояние, злоумышленник напал на пожилого мужчину с ножом и похитил не менее 100 тысяч рублей. Далее он пересел на водительское сиденье, отъехал в лесной массив, где оставил тело потерпевшего и скрылся."Также установлено, что в октябре и декабре прошлого года осужденный, находясь на территории Москвы и Московской области, нашел два паспорта граждан России и внес в них незаконные изменения, вырезав фотографию владельцев и вклеив на их место свою для дальнейшего использования", — добавили в ведомстве. Уголовное дело об убийстве пенсионера в Ленинском городском округе Московской области возбудили в декабре прошлого года. Как позднее уточнили РИА Новости в силовых структурах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды. Тогда же и арестовали подозреваемого.
https://ria.ru/20241217/tula-1989797093.html
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Адам Щербаков, убивший 90-летнего отца представителя РПЦ Легойды, в зале суда
Подмосковный суд приговорил к пожизненному сроку Адама Щербакова, год назад убившего 90-летнего отца представителя РПЦ Владимира Легойды. Щербаков пошел на преступление из-за 100 тысяч рублей, но столкнулся с сопротивлением пожилого мужчины и в итоге его убил.
2024-12-18T16:31
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), брянская область, владимир легойда, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, московский патриархат
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Брянская область, Владимир Легойда, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь, Московский Патриархат
Убийцу отца спикера РПЦ Легойды приговорили к пожизненному сроку
В Подмосковье суд дал пожизненный срок убийце отца спикера РПЦ Легойды