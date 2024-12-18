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Ле Пен заявила, что готовится к досрочным выборам во Франции - РИА Новости, 18.12.2024
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15:02 18.12.2024 (обновлено: 16:33 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/prezident-1989925990.html
Ле Пен заявила, что готовится к досрочным выборам во Франции
Ле Пен заявила, что готовится к досрочным выборам во Франции - РИА Новости, 18.12.2024
Ле Пен заявила, что готовится к досрочным выборам во Франции
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью изданию Le Parisien заявила, что готовится к досрочным... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:02:00+03:00
2024-12-18T16:33:00+03:00
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ПАРИЖ, 17 дек — РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью изданию Le Parisien заявила, что готовится к досрочным президентским выборам."Я готовлюсь к досрочным президентским выборам в качестве меры предосторожности, учитывая хрупкость положения Эммануэля Макрона и тех немногих институциональных рычагов, которые у него остались", — заявила она. По ее мнению, президент полностью потерял влияние как в стране, так и на международной арене и может уйти раньше окончания срока действия его мандата.Ле Пен пояснила, что для подобного исхода есть много причин. Так, проблемы могут исходить как со стороны финансовых рынков, так и от его собственного центрального блока, который может быть в разладе с премьер-министром.Так, издание La Tribune Dimanche 15 декабря сообщило, что назначенный премьер-министром Франции Франсуа Байру угрожал лишить фракцию Макрона поддержки центристов в парламенте, если он не займет этот пост. "Для Эммануэля Макрона все кончено. Мои слова не жестоки, это институциональная реальность. Он даже лишился способности назначать премьер-министра, который назначил себя сам", — заявила Ле Пен. Макрон потерял влияние и на уровне ЕС, а его же "творение" в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен унизило его худшим образом, заключила лидер фракции.Ле Пен уже трижды баллотировалась на пост президента Франции. Впервые она пыталась избраться в 2012 году, но в первом туре проиграла Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 годах она проигрывала Макрону во втором туре с небольшим отрывом. Опросы показали, что Ле Пен остается самым предпочтительным для французов кандидатом на выборах, которые пройдут в мае 2027 года.
https://ria.ru/20241217/makron-1989706885.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, франсуа байру, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Франсуа Байру, Евросоюз, Еврокомиссия
Ле Пен заявила, что готовится к досрочным выборам во Франции

Ле Пен заявила, что готовится к досрочным президентским выборам во Франции

© AP Photo / Stephane de SakutinМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Stephane de Sakutin
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 дек — РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью изданию Le Parisien заявила, что готовится к досрочным президентским выборам.
"Я готовлюсь к досрочным президентским выборам в качестве меры предосторожности, учитывая хрупкость положения Эммануэля Макрона и тех немногих институциональных рычагов, которые у него остались", — заявила она.
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По ее мнению, президент полностью потерял влияние как в стране, так и на международной арене и может уйти раньше окончания срока действия его мандата.
Ле Пен пояснила, что для подобного исхода есть много причин. Так, проблемы могут исходить как со стороны финансовых рынков, так и от его собственного центрального блока, который может быть в разладе с премьер-министром.
Так, издание La Tribune Dimanche 15 декабря сообщило, что назначенный премьер-министром Франции Франсуа Байру угрожал лишить фракцию Макрона поддержки центристов в парламенте, если он не займет этот пост.
"Для Эммануэля Макрона все кончено. Мои слова не жестоки, это институциональная реальность. Он даже лишился способности назначать премьер-министра, который назначил себя сам", — заявила Ле Пен.
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Ле Пен стала самым предпочтительным кандидатом в президенты, показал опрос
11 декабря, 16:04
Макрон потерял влияние и на уровне ЕС, а его же "творение" в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен унизило его худшим образом, заключила лидер фракции.
Ле Пен уже трижды баллотировалась на пост президента Франции. Впервые она пыталась избраться в 2012 году, но в первом туре проиграла Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 годах она проигрывала Макрону во втором туре с небольшим отрывом.
Опросы показали, что Ле Пен остается самым предпочтительным для французов кандидатом на выборах, которые пройдут в мае 2027 года.
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