https://ria.ru/20241218/preparat-1989830012.html
Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания
Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания - РИА Новости, 18.12.2024
Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания
Препарат от оспы обезьян НИОХ-14, разработанный в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, прошел клинические испытания, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:34:00+03:00
2024-12-18T08:34:00+03:00
2024-12-18T09:11:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Препарат от оспы обезьян НИОХ-14, разработанный в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, прошел клинические испытания, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов. "Мы перебрали множество молекул, которые могли обладать антивирусной активностью. Нашли ее, передали специалистам, которые изготовили лекарственную форму в виде капсулы. И сейчас этот препарат тоже прошел клинические испытания, показал безвредность и готов к использованию", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что препарат в виде капсулы препятствует репродукции вирусов внутри организма, эффективен против оспы обезьян и оспы коров. Курс приема рассчитан на шесть дней.
https://ria.ru/20241218/vaktsinatsiya-1989820023.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Россия
Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания
Агафонов: препарат от оспы обезьян НИОХ-14 прошел клинические испытания