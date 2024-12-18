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Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания - РИА Новости, 18.12.2024
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08:34 18.12.2024 (обновлено: 09:11 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/preparat-1989830012.html
Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания
Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания - РИА Новости, 18.12.2024
Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания
Препарат от оспы обезьян НИОХ-14, разработанный в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, прошел клинические испытания, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:34:00+03:00
2024-12-18T09:11:00+03:00
общество
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здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Препарат от оспы обезьян НИОХ-14, разработанный в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, прошел клинические испытания, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов. &quot;Мы перебрали множество молекул, которые могли обладать антивирусной активностью. Нашли ее, передали специалистам, которые изготовили лекарственную форму в виде капсулы. И сейчас этот препарат тоже прошел клинические испытания, показал безвредность и готов к использованию&quot;, — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что препарат в виде капсулы препятствует репродукции вирусов внутри организма, эффективен против оспы обезьян и оспы коров. Курс приема рассчитан на шесть дней.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Россия
Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания

Агафонов: препарат от оспы обезьян НИОХ-14 прошел клинические испытания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник с ампулой
Медицинский работник с ампулой - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник с ампулой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Препарат от оспы обезьян НИОХ-14, разработанный в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, прошел клинические испытания, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов.
«

"Мы перебрали множество молекул, которые могли обладать антивирусной активностью. Нашли ее, передали специалистам, которые изготовили лекарственную форму в виде капсулы. И сейчас этот препарат тоже прошел клинические испытания, показал безвредность и готов к использованию", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что препарат в виде капсулы препятствует репродукции вирусов внутри организма, эффективен против оспы обезьян и оспы коров.
Курс приема рассчитан на шесть дней.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

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