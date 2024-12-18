https://ria.ru/20241218/preparat-1989830012.html

Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания

Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания - РИА Новости, 18.12.2024

Российский препарат от оспы обезьян прошел клинические испытания

Препарат от оспы обезьян НИОХ-14, разработанный в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, прошел клинические испытания, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:34:00+03:00

2024-12-18T08:34:00+03:00

2024-12-18T09:11:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Препарат от оспы обезьян НИОХ-14, разработанный в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, прошел клинические испытания, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Александр Агафонов. "Мы перебрали множество молекул, которые могли обладать антивирусной активностью. Нашли ее, передали специалистам, которые изготовили лекарственную форму в виде капсулы. И сейчас этот препарат тоже прошел клинические испытания, показал безвредность и готов к использованию", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что препарат в виде капсулы препятствует репродукции вирусов внутри организма, эффективен против оспы обезьян и оспы коров. Курс приема рассчитан на шесть дней.

https://ria.ru/20241218/vaktsinatsiya-1989820023.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия