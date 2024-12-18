https://ria.ru/20241218/pozhar-1989859520.html

В Петербурге загорелся автобус

В Петербурге загорелся автобус - РИА Новости, 18.12.2024

В Петербурге загорелся автобус

Автобус загорелся в Санкт-Петербурге, в настоящее время пожар уже ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали, сообщает главное управление МЧС по городу. РИА Новости, 18.12.2024

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2024-12-18T11:12:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Автобус загорелся в Санкт-Петербурге, в настоящее время пожар уже ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали, сообщает главное управление МЧС по городу. Автобус загорелся на Ленинском проспекте у дома 135. "В автобусе происходило горение по всей площади. В 10.06 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. В ликвидации пожара участвовали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства возгорания автобуса. "Прокуратура оценит действия ответственных лиц в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при выпуске на линию автотранспортного средства", - сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. По данным ведомства, находившиеся в автобусе пассажиры эвакуированы.

https://ria.ru/20240325/mchs-1935598627.html

https://ria.ru/20240514/orenburg-1945866935.html

https://ria.ru/20240729/avtobus-1962711164.html

санкт-петербург

кировский район

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происшествия, санкт-петербург, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)