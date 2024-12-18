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В Петербурге загорелся автобус - РИА Новости, 18.12.2024
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11:12 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/pozhar-1989859520.html
В Петербурге загорелся автобус
В Петербурге загорелся автобус - РИА Новости, 18.12.2024
В Петербурге загорелся автобус
Автобус загорелся в Санкт-Петербурге, в настоящее время пожар уже ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали, сообщает главное управление МЧС по городу. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:12:00+03:00
2024-12-18T11:12:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
кировский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Автобус загорелся в Санкт-Петербурге, в настоящее время пожар уже ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали, сообщает главное управление МЧС по городу. Автобус загорелся на Ленинском проспекте у дома 135. "В автобусе происходило горение по всей площади. В 10.06 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. В ликвидации пожара участвовали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства возгорания автобуса. "Прокуратура оценит действия ответственных лиц в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при выпуске на линию автотранспортного средства", - сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. По данным ведомства, находившиеся в автобусе пассажиры эвакуированы.
https://ria.ru/20240325/mchs-1935598627.html
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санкт-петербург
кировский район
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происшествия, санкт-петербург, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Кировский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелся автобус

В Петербурге загорелся автобус, информации о пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Автобус загорелся в Санкт-Петербурге, в настоящее время пожар уже ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали, сообщает главное управление МЧС по городу.
Автобус загорелся на Ленинском проспекте у дома 135.
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"В автобусе происходило горение по всей площади. В 10.06 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
В ликвидации пожара участвовали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники.
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства возгорания автобуса.
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"Прокуратура оценит действия ответственных лиц в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при выпуске на линию автотранспортного средства", - сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
По данным ведомства, находившиеся в автобусе пассажиры эвакуированы.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКировский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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