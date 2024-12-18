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США потратят 1,22 миллиарда долларов на военную помощь Украине к концу года

США потратят 1,22 миллиарда долларов на военную помощь Украине к концу года - РИА Новости, 18.12.2024

США потратят 1,22 миллиарда долларов на военную помощь Украине к концу года

Администрация президента США Джо Байдена до конца года выделит более миллиарда долларов на военную помощь Украине, сообщило издание Defense One со ссылкой на... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:30:00+03:00

2024-12-18T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена до конца года выделит более миллиарда долларов на военную помощь Украине, сообщило издание Defense One со ссылкой на неназванного американского чиновника."Администрация намерена использовать 1,22 миллиарда, оставшиеся в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", — говорится в публикации.Отмечается, что до конца года ожидается еще одно заявление о предоставлении военной помощи Киеву.По словам чиновника, у Пентагона есть еще оружие и оборудование на 5,6 миллиарда долларов, которые могут передать Украине, но по крайней мере часть из этого перейдет к следующей администрации.Общие расходы Вашингтона на помощь Киеву, по данным издания, превысили 59 миллиардов долларов.Как писала газета The Wall Street Journal, администрация Байдена не успеет израсходовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на помощь Украине.По информации источников издания, чтобы потратить остатки, объем поставок должен превышать 110 миллионов долларов в сутки.Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация может отказать Украине в передаче новых пакетов военной поддержки, чтобы усадить Киев за стол переговоров.Сам Дональд Трамп в интервью Time отмечал, что собирается использовать этот вопрос как рычаг давления на Россию.

https://ria.ru/20241208/tramp-1988022749.html

https://ria.ru/20241217/nato-1989775404.html

https://ria.ru/20241212/ssha-1988771617.html

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