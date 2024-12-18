https://ria.ru/20241218/polunin-1989923275.html

Сергей Полунин покинет Россию

Сергей Полунин покинет Россию - РИА Новости, 18.12.2024

Сергей Полунин покинет Россию

Артист балета Сергей Полунин покинет Россию, об этом он сообщил на странице в Instagram*. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:52:00+03:00

2024-12-18T14:52:00+03:00

2024-12-18T16:02:00+03:00

культура

россия

херсон

сергей полунин

новосибирский театр оперы и балета

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин покинет Россию, об этом он сообщил на странице в Instagram*."Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время — и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил <...> Куда поедем, пока неясно, и, надеюсь, только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте, семья была счастлива, и было интересно", — написал артист.По словам Полунина, Россия стала для него домом на многие годы. "Огромная помощь была оказана. Много фантастических спектаклей помогли создать. Все, что нужно и даже больше, мне дали. Спасибо зрителю за поддержку, спасибо всем, кто со мной работал и помогал", — добавил он. Артист родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. В 1998-м поступил в Киевское хореографическое училище. В 2007 году был принят в труппу лондонского Королевского балета, где два года спустя стал самым молодым премьером за всю ее историю. В 2012-м перешел в Московский Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2020 году Полунин стал директором Севастопольского государственного театра оперы и балета. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20241120/polunin-1984082239.html

https://ria.ru/20241120/polunin-1984369489.html

россия

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, херсон, сергей полунин, новосибирский театр оперы и балета