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Сергей Полунин покинет Россию - РИА Новости, 18.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:52 18.12.2024 (обновлено: 16:02 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/polunin-1989923275.html
Сергей Полунин покинет Россию
Сергей Полунин покинет Россию - РИА Новости, 18.12.2024
Сергей Полунин покинет Россию
Артист балета Сергей Полунин покинет Россию, об этом он сообщил на странице в Instagram*. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:52:00+03:00
2024-12-18T16:02:00+03:00
культура
россия
херсон
сергей полунин
новосибирский театр оперы и балета
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин покинет Россию, об этом он сообщил на странице в Instagram*."Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время — и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил &lt;...&gt; Куда поедем, пока неясно, и, надеюсь, только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте, семья была счастлива, и было интересно", — написал артист.По словам Полунина, Россия стала для него домом на многие годы. "Огромная помощь была оказана. Много фантастических спектаклей помогли создать. Все, что нужно и даже больше, мне дали. Спасибо зрителю за поддержку, спасибо всем, кто со мной работал и помогал", — добавил он. Артист родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. В 1998-м поступил в Киевское хореографическое училище. В 2007 году был принят в труппу лондонского Королевского балета, где два года спустя стал самым молодым премьером за всю ее историю. В 2012-м перешел в Московский Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2020 году Полунин стал директором Севастопольского государственного театра оперы и балета. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20241120/polunin-1984082239.html
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россия, херсон, сергей полунин, новосибирский театр оперы и балета
Культура, Россия, Херсон, Сергей Полунин, Новосибирский театр оперы и балета
Сергей Полунин покинет Россию

Артист балета Полунин сообщил о решении уехать из России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАртист балета, актер Сергей Полунин
Артист балета, актер Сергей Полунин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Артист балета, актер Сергей Полунин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Артист балета Сергей Полунин покинет Россию, об этом он сообщил на странице в Instagram*.
"Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время — и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил <...> Куда поедем, пока неясно, и, надеюсь, только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте, семья была счастлива, и было интересно", — написал артист.
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По словам Полунина, Россия стала для него домом на многие годы.
"Огромная помощь была оказана. Много фантастических спектаклей помогли создать. Все, что нужно и даже больше, мне дали. Спасибо зрителю за поддержку, спасибо всем, кто со мной работал и помогал", — добавил он.
Артист родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. В 1998-м поступил в Киевское хореографическое училище. В 2007 году был принят в труппу лондонского Королевского балета, где два года спустя стал самым молодым премьером за всю ее историю. В 2012-м перешел в Московский Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2020 году Полунин стал директором Севастопольского государственного театра оперы и балета.
Артист балета Сергей Полунин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Биография Сергея Полунина
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
 
КультураРоссияХерсонСергей ПолунинНовосибирский театр оперы и балета
 
 
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