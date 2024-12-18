https://ria.ru/20241218/polsha-1989811573.html

"Такое впервые". В Польше неожиданно высказались об окончании СВО

"Такое впервые". В Польше неожиданно высказались об окончании СВО - РИА Новости, 18.12.2024

"Такое впервые". В Польше неожиданно высказались об окончании СВО

Более половины жителей Польши считают, что Украине необходимо уступить территории для завершения конфликта, свидетельствует опрос Центра исследования... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T02:23:00+03:00

2024-12-18T02:23:00+03:00

2024-12-18T09:48:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Более половины жителей Польши считают, что Украине необходимо уступить территории для завершения конфликта, свидетельствует опрос Центра исследования общественного мнения (CBOS), опубликованный Polskie Radio.Как утверждается, такого взгляда сейчас придерживаются 55 процентов опрошенных, считая главным приоритетом для Украины завершить конфликт, а не пытаться удерживать территории."Впервые с начала конфликта в польском обществе преобладает мнение, что мы должны стремиться в первую очередь к прекращению конфликта и заключению мира, даже если это будет означать отказ Украины от части своей территории", — отмечается в публикации.Число сторонников среди польских граждан отказа Киева от территорий заметно возросло. Так, еще в сентябре этого мнения придерживались 39 процентов опрошенных, а в апреле 2022 года — 26 процентов.Ранее в октябре опрос в Польше показал, что только половина жителей страны выступает за оказание помощи украинским беженцам, тогда как в марте 2022 года этот показатель находился на уровне 93 процентов. При этом 40 процентов граждан не желают принимать беженцев с Украины.

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989807997.html

https://ria.ru/20241217/konflikt-1989738722.html

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