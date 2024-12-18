Рейтинг@Mail.ru
"Такое впервые". В Польше неожиданно высказались об окончании СВО - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 18.12.2024 (обновлено: 09:48 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/polsha-1989811573.html
"Такое впервые". В Польше неожиданно высказались об окончании СВО
"Такое впервые". В Польше неожиданно высказались об окончании СВО - РИА Новости, 18.12.2024
"Такое впервые". В Польше неожиданно высказались об окончании СВО
Более половины жителей Польши считают, что Украине необходимо уступить территории для завершения конфликта, свидетельствует опрос Центра исследования... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T02:23:00+03:00
2024-12-18T09:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614827_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_8ba193d33830338a8ef616a7cd5858f9.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Более половины жителей Польши считают, что Украине необходимо уступить территории для завершения конфликта, свидетельствует опрос Центра исследования общественного мнения (CBOS), опубликованный Polskie Radio.Как утверждается, такого взгляда сейчас придерживаются 55 процентов опрошенных, считая главным приоритетом для Украины завершить конфликт, а не пытаться удерживать территории."Впервые с начала конфликта в польском обществе преобладает мнение, что мы должны стремиться в первую очередь к прекращению конфликта и заключению мира, даже если это будет означать отказ Украины от части своей территории", — отмечается в публикации.Число сторонников среди польских граждан отказа Киева от территорий заметно возросло. Так, еще в сентябре этого мнения придерживались 39 процентов опрошенных, а в апреле 2022 года — 26 процентов.Ранее в октябре опрос в Польше показал, что только половина жителей страны выступает за оказание помощи украинским беженцам, тогда как в марте 2022 года этот показатель находился на уровне 93 процентов. При этом 40 процентов граждан не желают принимать беженцев с Украины.
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989807997.html
https://ria.ru/20241217/konflikt-1989738722.html
украина
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614827_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_9887ce378a1c18edb0594b4abdba85e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Киев
"Такое впервые". В Польше неожиданно высказались об окончании СВО

Polskie Radio: 55% поляков поддержали отказ Киева от территорий ради конца СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Более половины жителей Польши считают, что Украине необходимо уступить территории для завершения конфликта, свидетельствует опрос Центра исследования общественного мнения (CBOS), опубликованный Polskie Radio.
Как утверждается, такого взгляда сейчас придерживаются 55 процентов опрошенных, считая главным приоритетом для Украины завершить конфликт, а не пытаться удерживать территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского
Вчера, 01:08
"Впервые с начала конфликта в польском обществе преобладает мнение, что мы должны стремиться в первую очередь к прекращению конфликта и заключению мира, даже если это будет означать отказ Украины от части своей территории", — отмечается в публикации.
Число сторонников среди польских граждан отказа Киева от территорий заметно возросло. Так, еще в сентябре этого мнения придерживались 39 процентов опрошенных, а в апреле 2022 года — 26 процентов.
Ранее в октябре опрос в Польше показал, что только половина жителей страны выступает за оказание помощи украинским беженцам, тогда как в марте 2022 года этот показатель находился на уровне 93 процентов. При этом 40 процентов граждан не желают принимать беженцев с Украины.
Американский философ Фрэнсис Фукуяма - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Украина пострадает". Фукуяма ответил на вопрос о мирной инициативе Трампа
17 декабря, 16:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала