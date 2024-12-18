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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски - РИА Новости, 18.12.2024

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски

Два российских ракетоносца ТУ-95МС совершили плановый полет у побережья Аляски, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:38:00+03:00

2024-12-18T16:38:00+03:00

2024-12-18T20:50:00+03:00

безопасность

аляска

ту-95мс

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Два российских ракетоносца ТУ-95МС совершили плановый полет у побережья Аляски, сообщили в Министерстве обороны."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 15 часов", — говорится в заявлении.Их сопровождали экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ, уточнили в ведомстве.Там подчеркнули, что самолеты российских ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20241216/kollegiya-1989482702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС вблизи побережья Аляски Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет продолжительностью более 15 часов вблизи побережья Аляски, сообщило Минобороны. 2024-12-18T16:38 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, аляска, ту-95мс, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)