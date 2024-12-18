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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски - РИА Новости, 18.12.2024
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16:38 18.12.2024 (обновлено: 20:50 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/polet-1989951021.html
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски - РИА Новости, 18.12.2024
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски
Два российских ракетоносца ТУ-95МС совершили плановый полет у побережья Аляски, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:38:00+03:00
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безопасность
аляска
ту-95мс
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Два российских ракетоносца ТУ-95МС совершили плановый полет у побережья Аляски, сообщили в Министерстве обороны."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 15 часов", — говорится в заявлении.Их сопровождали экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ, уточнили в ведомстве.Там подчеркнули, что самолеты российских ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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аляска
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Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС вблизи побережья Аляски
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет продолжительностью более 15 часов вблизи побережья Аляски, сообщило Минобороны.
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безопасность, аляска, ту-95мс, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Аляска, Ту-95МС, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски

МО РФ: два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет у побережья Аляски

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Два российских ракетоносца ТУ-95МС совершили плановый полет у побережья Аляски, сообщили в Министерстве обороны.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 15 часов", — говорится в заявлении.
Их сопровождали экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ, уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что самолеты российских ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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БезопасностьАляскаТу-95МСРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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