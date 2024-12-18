https://ria.ru/20241218/pogoda-1989970026.html
Гидрометцентр рассказал о погоде в районе столкновения поездов
Гидрометцентр рассказал о погоде в районе столкновения поездов - РИА Новости, 18.12.2024
Гидрометцентр рассказал о погоде в районе столкновения поездов
Температура воздуха в Кандалакшском районе Мурманской области, где пассажирский поезд столкнулся с грузовым, опустилась до минус 25 градусов, следует из данных... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:54:00+03:00
2024-12-18T17:54:00+03:00
2024-12-18T17:54:00+03:00
происшествия
мурманская область
кандалакшский район
кандалакша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
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МУРМАНСК, 18 дек – РИА Новости. Температура воздуха в Кандалакшском районе Мурманской области, где пассажирский поезд столкнулся с грузовым, опустилась до минус 25 градусов, следует из данных мурманского гидрометцентра. По данным на сайте гидрометцентра, в Кандалакше, который является центром района, где произошло ЧП, вечером в среду температура опустилась до минус 25 градусов. В среду в 16.14 в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о том, что в районе станции Княжая произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом № 11 сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. Информация о пострадавших уточняется. По данным РЖД, с рельсов сошли три пассажирских вагона. К месту происшествия направлены семь бригад скорой помощи, решается вопрос о местах размещения для пассажиров.
https://ria.ru/20241218/poezd-1989956107.html
мурманская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, кандалакшский район, кандалакша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд
Происшествия, Мурманская область, Кандалакшский район, Кандалакша, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД
Гидрометцентр рассказал о погоде в районе столкновения поездов
В Кандалакше в районе столкновения поездов температура опустилась до минус 25