https://ria.ru/20241218/pogoda-1989970026.html

Гидрометцентр рассказал о погоде в районе столкновения поездов

Гидрометцентр рассказал о погоде в районе столкновения поездов - РИА Новости, 18.12.2024

Гидрометцентр рассказал о погоде в районе столкновения поездов

Температура воздуха в Кандалакшском районе Мурманской области, где пассажирский поезд столкнулся с грузовым, опустилась до минус 25 градусов, следует из данных... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:54:00+03:00

2024-12-18T17:54:00+03:00

2024-12-18T17:54:00+03:00

происшествия

мурманская область

кандалакшский район

кандалакша

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

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МУРМАНСК, 18 дек – РИА Новости. Температура воздуха в Кандалакшском районе Мурманской области, где пассажирский поезд столкнулся с грузовым, опустилась до минус 25 градусов, следует из данных мурманского гидрометцентра. По данным на сайте гидрометцентра, в Кандалакше, который является центром района, где произошло ЧП, вечером в среду температура опустилась до минус 25 градусов. В среду в 16.14 в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о том, что в районе станции Княжая произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом № 11 сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. Информация о пострадавших уточняется. По данным РЖД, с рельсов сошли три пассажирских вагона. К месту происшествия направлены семь бригад скорой помощи, решается вопрос о местах размещения для пассажиров.

https://ria.ru/20241218/poezd-1989956107.html

мурманская область

кандалакшский район

кандалакша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область, кандалакшский район, кандалакша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд