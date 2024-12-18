Жителей северо-запада России предупредили о тридцатиградусных морозах
Вильфанд: морозы до 30 градусов ожидаются на востоке СЗФО и в Поволжье
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Холодная погода с морозами до 30 градусов прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа и на севере Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Наиболее холодная погода сохранится в восточной половине Северо-Западного федерального округа. Там температура на 8 градусов ниже нормы. В Коми - 23-28 градусов, до 30 градусов мороза, и днем совсем не жарко - минус 16-21. В Архангельской области, особенно в Ненецком автономном округе, ночные температуры тоже ниже 20 градусов и днем - минус 13-18", - сообщил Вильфанд.
По его словам, холодно сейчас и на севере Приволжского федерального округа - в Пермском крае, в Нижегородской области в ближайшую ночь температура опустится ниже минус 17 градусов. Кроме того, в Санкт-Петербурге в ночь на 19 декабря будет до минус 12-17 градусов, однако днем в четверг столбик термометра поднимется выше ноля, и оттепель сохранится до конца недели, уточнил Вильфанд.
"Сегодня ночью температура очень сильно понижалась в Мурманской области, она достигала минус 33-35 градусов. Это редчайшая ситуация, но постепенное повышение температуры прогнозируется уже в ближайшие дни. В Карелии температура достигала минус 17-21 градуса", - добавил метеоролог.
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