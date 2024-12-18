https://ria.ru/20241218/pogoda-1989921498.html

Жителей северо-запада России предупредили о тридцатиградусных морозах

Жителей северо-запада России предупредили о тридцатиградусных морозах - РИА Новости, 18.12.2024

Жителей северо-запада России предупредили о тридцатиградусных морозах

Холодная погода с морозами до 30 градусов прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа и на севере Поволжья, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:47:00+03:00

2024-12-18T14:47:00+03:00

2024-12-18T14:47:00+03:00

общество

поволжье

россия

архангельская область

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Холодная погода с морозами до 30 градусов прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа и на севере Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Наиболее холодная погода сохранится в восточной половине Северо-Западного федерального округа. Там температура на 8 градусов ниже нормы. В Коми - 23-28 градусов, до 30 градусов мороза, и днем совсем не жарко - минус 16-21. В Архангельской области, особенно в Ненецком автономном округе, ночные температуры тоже ниже 20 градусов и днем - минус 13-18", - сообщил Вильфанд. По его словам, холодно сейчас и на севере Приволжского федерального округа - в Пермском крае, в Нижегородской области в ближайшую ночь температура опустится ниже минус 17 градусов. Кроме того, в Санкт-Петербурге в ночь на 19 декабря будет до минус 12-17 градусов, однако днем в четверг столбик термометра поднимется выше ноля, и оттепель сохранится до конца недели, уточнил Вильфанд. "Сегодня ночью температура очень сильно понижалась в Мурманской области, она достигала минус 33-35 градусов. Это редчайшая ситуация, но постепенное повышение температуры прогнозируется уже в ближайшие дни. В Карелии температура достигала минус 17-21 градуса", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20241201/pogoda-1986708807.html

поволжье

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архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, поволжье, россия, архангельская область, роман вильфанд, гидрометцентр, погода