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Жителей северо-запада России предупредили о тридцатиградусных морозах - РИА Новости, 18.12.2024
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14:47 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/pogoda-1989921498.html
Жителей северо-запада России предупредили о тридцатиградусных морозах
Жителей северо-запада России предупредили о тридцатиградусных морозах - РИА Новости, 18.12.2024
Жителей северо-запада России предупредили о тридцатиградусных морозах
Холодная погода с морозами до 30 градусов прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа и на севере Поволжья, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:47:00+03:00
2024-12-18T14:47:00+03:00
общество
поволжье
россия
архангельская область
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Холодная погода с морозами до 30 градусов прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа и на севере Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Наиболее холодная погода сохранится в восточной половине Северо-Западного федерального округа. Там температура на 8 градусов ниже нормы. В Коми - 23-28 градусов, до 30 градусов мороза, и днем совсем не жарко - минус 16-21. В Архангельской области, особенно в Ненецком автономном округе, ночные температуры тоже ниже 20 градусов и днем - минус 13-18", - сообщил Вильфанд. По его словам, холодно сейчас и на севере Приволжского федерального округа - в Пермском крае, в Нижегородской области в ближайшую ночь температура опустится ниже минус 17 градусов. Кроме того, в Санкт-Петербурге в ночь на 19 декабря будет до минус 12-17 градусов, однако днем в четверг столбик термометра поднимется выше ноля, и оттепель сохранится до конца недели, уточнил Вильфанд. "Сегодня ночью температура очень сильно понижалась в Мурманской области, она достигала минус 33-35 градусов. Это редчайшая ситуация, но постепенное повышение температуры прогнозируется уже в ближайшие дни. В Карелии температура достигала минус 17-21 градуса", - добавил метеоролог.
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общество, поволжье, россия, архангельская область, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Поволжье, Россия, Архангельская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Жителей северо-запада России предупредили о тридцатиградусных морозах

Вильфанд: морозы до 30 градусов ожидаются на востоке СЗФО и в Поволжье

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМорозы в Центральной России
Морозы в Центральной России - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Холодная погода с морозами до 30 градусов прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа и на севере Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Наиболее холодная погода сохранится в восточной половине Северо-Западного федерального округа. Там температура на 8 градусов ниже нормы. В Коми - 23-28 градусов, до 30 градусов мороза, и днем совсем не жарко - минус 16-21. В Архангельской области, особенно в Ненецком автономном округе, ночные температуры тоже ниже 20 градусов и днем - минус 13-18", - сообщил Вильфанд.
По его словам, холодно сейчас и на севере Приволжского федерального округа - в Пермском крае, в Нижегородской области в ближайшую ночь температура опустится ниже минус 17 градусов. Кроме того, в Санкт-Петербурге в ночь на 19 декабря будет до минус 12-17 градусов, однако днем в четверг столбик термометра поднимется выше ноля, и оттепель сохранится до конца недели, уточнил Вильфанд.
"Сегодня ночью температура очень сильно понижалась в Мурманской области, она достигала минус 33-35 градусов. Это редчайшая ситуация, но постепенное повышение температуры прогнозируется уже в ближайшие дни. В Карелии температура достигала минус 17-21 градуса", - добавил метеоролог.
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ОбществоПоволжьеРоссияАрхангельская областьРоман ВильфандГидрометцентрПогода
 
 
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