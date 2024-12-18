https://ria.ru/20241218/poezda-1989961141.html
В Мурманской области приостановили ж/д движение после столкновения поездов
В Мурманской области приостановили ж/д движение после столкновения поездов - РИА Новости, 18.12.2024
В Мурманской области приостановили ж/д движение после столкновения поездов
Движение на участке в Мурманской области, где столкнулись поезда, приостановлено, сообщили РЖД. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:21:00+03:00
2024-12-18T17:21:00+03:00
2024-12-18T17:22:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Движение на участке в Мурманской области, где столкнулись поезда, приостановлено, сообщили РЖД. По информации компании, в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. По предварительной информации, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Информация о пострадавших уточняется. Всем будет оказана необходимая помощь. "К месту происшествия вызваны оперативные службы. Движение на участке приостановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241218/poezd-1989956107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Мурманской области приостановили ж/д движение после столкновения поездов
Движение на участке в Мурманской области, где столкнулись поезда, приостановили