https://ria.ru/20241218/poezda-1989961141.html

В Мурманской области приостановили ж/д движение после столкновения поездов

В Мурманской области приостановили ж/д движение после столкновения поездов - РИА Новости, 18.12.2024

В Мурманской области приостановили ж/д движение после столкновения поездов

Движение на участке в Мурманской области, где столкнулись поезда, приостановлено, сообщили РЖД. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:21:00+03:00

2024-12-18T17:21:00+03:00

2024-12-18T17:22:00+03:00

происшествия

мурманская область

мурманск

санкт-петербург

ржд

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Движение на участке в Мурманской области, где столкнулись поезда, приостановлено, сообщили РЖД. По информации компании, в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. По предварительной информации, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Информация о пострадавших уточняется. Всем будет оказана необходимая помощь. "К месту происшествия вызваны оперативные службы. Движение на участке приостановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241218/poezd-1989956107.html

мурманская область

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область, мурманск, санкт-петербург, ржд