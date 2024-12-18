В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым
На юге Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым
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МУРМАНСК, 18 дек — РИА Новости. В Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили РИА Новости в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России, пострадали 14 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.
© Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
Кроме того, один пассажир оказался зажат внутри вагон, ведутся спасательные работы, указали в РЖД.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на место выехали спасатели и семь бригад скорой помощи.
Боковое столкновение поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург с вагонами грузового состава произошло в 16:15 мск. В первом находились 326 человек. С рельсов сошли три пассажирских вагона и четыре грузовых.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
Движение на участке приостановлено, на место направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
В районе крушения температура воздуха — минус 25 градусов.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области