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В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым - РИА Новости, 18.12.2024
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17:00 18.12.2024 (обновлено: 19:14 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/poezda-1989955664.html
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым - РИА Новости, 18.12.2024
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым
В Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили РИА Новости в Северо-Западной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:00:00+03:00
2024-12-18T19:14:00+03:00
происшествия
мурманская область
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МУРМАНСК, 18 дек — РИА Новости. В Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили РИА Новости в Северо-Западной транспортной прокуратуре.Как уточнили в пресс-службе МЧС России, пострадали 14 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.Кроме того, один пассажир оказался зажат внутри вагон, ведутся спасательные работы, указали в РЖД.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на место выехали спасатели и семь бригад скорой помощи.Боковое столкновение поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург с вагонами грузового состава произошло в 16:15 мск. В первом находились 326 человек. С рельсов сошли три пассажирских вагона и четыре грузовых.Движение на участке приостановлено, на место направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".В районе крушения температура воздуха — минус 25 градусов.
мурманская область
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4.7
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Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
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353
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происшествия, мурманская область
Происшествия, Мурманская область
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым

На юге Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым

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МУРМАНСК, 18 дек — РИА Новости. В Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили РИА Новости в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России, пострадали 14 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.
© Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
Кроме того, один пассажир оказался зажат внутри вагон, ведутся спасательные работы, указали в РЖД.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на место выехали спасатели и семь бригад скорой помощи.
Боковое столкновение поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург с вагонами грузового состава произошло в 16:15 мск. В первом находились 326 человек. С рельсов сошли три пассажирских вагона и четыре грузовых.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
Движение на участке приостановлено, на место направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
В районе крушения температура воздуха — минус 25 градусов.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
 
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