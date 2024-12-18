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В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым

В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым - РИА Новости, 18.12.2024

В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым

В Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили РИА Новости в Северо-Западной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:00:00+03:00

2024-12-18T17:00:00+03:00

2024-12-18T19:14:00+03:00

происшествия

мурманская область

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МУРМАНСК, 18 дек — РИА Новости. В Мурманской области на станции Княжая столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили РИА Новости в Северо-Западной транспортной прокуратуре.Как уточнили в пресс-службе МЧС России, пострадали 14 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.Кроме того, один пассажир оказался зажат внутри вагон, ведутся спасательные работы, указали в РЖД.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на место выехали спасатели и семь бригад скорой помощи.Боковое столкновение поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург с вагонами грузового состава произошло в 16:15 мск. В первом находились 326 человек. С рельсов сошли три пассажирских вагона и четыре грузовых.Движение на участке приостановлено, на место направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".В районе крушения температура воздуха — минус 25 градусов.

мурманская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места схода вагонов в Мурманской области Кадры с места схода вагонов в Мурманской области 2024-12-18T17:00 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область