https://ria.ru/20241218/poezd-1989983342.html

Львова-Белова рассказала о пострадавших от столкновения поездов в Мурманске

Львова-Белова рассказала о пострадавших от столкновения поездов в Мурманске - РИА Новости, 18.12.2024

Львова-Белова рассказала о пострадавших от столкновения поездов в Мурманске

Есть информация об одном пострадавшем подростке при столкновении поездов в Мурманской области, у ребенка черепно-мозговая травма и переломы, сообщила... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T18:53:00+03:00

2024-12-18T18:53:00+03:00

2024-12-18T18:57:00+03:00

происшествия

мурманск

мурманская область

мария львова-белова

андрей чибис

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989963716_97:0:2527:1367_1920x0_80_0_0_5cada2bd1e20b5fbe2b25fe3dc9c9f38.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Есть информация об одном пострадавшем подростке при столкновении поездов в Мурманской области, у ребенка черепно-мозговая травма и переломы, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Следим за ЧП с поездом №11 Мурманск - Санкт-Петербург. Пока есть информация об одном пострадавшем подростке. У ребенка черепно-мозговая травма, переломы. На месте работают медики и спасатели", - написала она в Telegram-канале.Львова-Белова уточнила, что ситуация на личном контроле губернатора Мурманской области Андрея Чибиса."Мы на связи с уполномоченным по правам ребенка в регионе Алевтиной Андреевой", - добавила она.В среду в 16.14 мск в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о том, что в районе станции Княжая произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом №11 сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. По предварительной информации, в результате происшествия сошли с рельс три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20241218/poezd-1989974943.html

https://ria.ru/20241218/passazhiry-1989979951.html

мурманск

мурманская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманск, мурманская область, мария львова-белова, андрей чибис, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)