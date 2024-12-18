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Львова-Белова рассказала о пострадавших от столкновения поездов в Мурманске - РИА Новости, 18.12.2024
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18:53 18.12.2024 (обновлено: 18:57 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/poezd-1989983342.html
Львова-Белова рассказала о пострадавших от столкновения поездов в Мурманске
Львова-Белова рассказала о пострадавших от столкновения поездов в Мурманске - РИА Новости, 18.12.2024
Львова-Белова рассказала о пострадавших от столкновения поездов в Мурманске
Есть информация об одном пострадавшем подростке при столкновении поездов в Мурманской области, у ребенка черепно-мозговая травма и переломы, сообщила... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:53:00+03:00
2024-12-18T18:57:00+03:00
происшествия
мурманск
мурманская область
мария львова-белова
андрей чибис
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Есть информация об одном пострадавшем подростке при столкновении поездов в Мурманской области, у ребенка черепно-мозговая травма и переломы, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Следим за ЧП с поездом №11 Мурманск - Санкт-Петербург. Пока есть информация об одном пострадавшем подростке. У ребенка черепно-мозговая травма, переломы. На месте работают медики и спасатели", - написала она в Telegram-канале.Львова-Белова уточнила, что ситуация на личном контроле губернатора Мурманской области Андрея Чибиса."Мы на связи с уполномоченным по правам ребенка в регионе Алевтиной Андреевой", - добавила она.В среду в 16.14 мск в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о том, что в районе станции Княжая произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом №11 сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. По предварительной информации, в результате происшествия сошли с рельс три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20241218/poezd-1989974943.html
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мурманск
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происшествия, мурманск, мурманская область, мария львова-белова, андрей чибис, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманск, Мурманская область, Мария Львова-Белова, Андрей Чибис, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Львова-Белова рассказала о пострадавших от столкновения поездов в Мурманске

Львова-Белова заявила, что от столкновения поездов в Мурманске пострадал ребенок

© Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Есть информация об одном пострадавшем подростке при столкновении поездов в Мурманской области, у ребенка черепно-мозговая травма и переломы, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Следим за ЧП с поездом №11 Мурманск - Санкт-Петербург. Пока есть информация об одном пострадавшем подростке. У ребенка черепно-мозговая травма, переломы. На месте работают медики и спасатели", - написала она в Telegram-канале.
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
При столкновении поездов в Мурманске пострадали 14 человек
Вчера, 18:17
Львова-Белова уточнила, что ситуация на личном контроле губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
"Мы на связи с уполномоченным по правам ребенка в регионе Алевтиной Андреевой", - добавила она.
В среду в 16.14 мск в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о том, что в районе станции Княжая произошло боковое столкновение грузового состава с пассажирским поездом №11 сообщением Мурманск - Санкт-Петербург. По предварительной информации, в результате происшествия сошли с рельс три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Возбуждено уголовное дело.
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Пассажиров сошедших с рельсов вагонов в Мурманске перевели в исправные
Вчера, 18:40
 
ПроисшествияМурманскМурманская областьМария Львова-БеловаАндрей ЧибисСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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