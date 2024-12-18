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При ЧП в Мурманской области сошли с рельсов три пассажирских вагона

При ЧП в Мурманской области сошли с рельсов три пассажирских вагона - РИА Новости, 18.12.2024

При ЧП в Мурманской области сошли с рельсов три пассажирских вагона

Три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны, предварительно, сошли с рельсов после столкновения в Мурманской области, данные о пострадавших уточняются,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:08:00+03:00

2024-12-18T17:08:00+03:00

2024-12-18T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны, предварительно, сошли с рельсов после столкновения в Мурманской области, данные о пострадавших уточняются, сообщили РЖД."В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Информация о пострадавших уточняется. Всем будет оказана необходимая помощь", - сообщили РЖД.

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Кадры с места схода вагонов в Мурманской области Кадры с места схода вагонов в Мурманской области 2024-12-18T17:08 true PT0M18S

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происшествия, ржд, мурманская область, россия