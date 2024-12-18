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При ЧП в Мурманской области сошли с рельсов три пассажирских вагона
При ЧП в Мурманской области сошли с рельсов три пассажирских вагона - РИА Новости, 18.12.2024
При ЧП в Мурманской области сошли с рельсов три пассажирских вагона
Три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны, предварительно, сошли с рельсов после столкновения в Мурманской области, данные о пострадавших уточняются,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:08:00+03:00
2024-12-18T17:08:00+03:00
2024-12-18T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны, предварительно, сошли с рельсов после столкновения в Мурманской области, данные о пострадавших уточняются, сообщили РЖД."В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Информация о пострадавших уточняется. Всем будет оказана необходимая помощь", - сообщили РЖД.
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Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
2024-12-18T17:08
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происшествия, ржд, мурманская область, россия
Происшествия, РЖД, Мурманская область, Россия
При ЧП в Мурманской области сошли с рельсов три пассажирских вагона
РЖД: в Мурманской области, предварительно, сошли три пассажирских вагона